Гороскоп на 14 жовтня 2023 року попереджає, що сонячне затемнення може позначитися на сфері самореалізації, стосунках і моральних цінностях.

За прогнозом університету Нікіфорових, не варто планувати важливе та насичувати день великою кількістю справ і завдань – може не вистачити сил з усім впоратися, або будете потім лежати пластом. Не вживайте їжу під час затемнення.

14 жовтня добре робити пожертвування. Сприятливим також є читання мантр.

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День буде насичений подіями. Також 14 жовтня – закінчення особливого періоду поминання предків. Цей день є найголовнішим у двотижневому процесі молитов за їхні душі.

Згідно з гороскопом на 14.10.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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