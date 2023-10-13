Гороскоп на 14 жовтня 2023 року попереджає, що сонячне затемнення може позначитися на сфері самореалізації, стосунках і моральних цінностях.
За прогнозом університету Нікіфорових, не варто планувати важливе та насичувати день великою кількістю справ і завдань – може не вистачити сил з усім впоратися, або будете потім лежати пластом. Не вживайте їжу під час затемнення.
14 жовтня добре робити пожертвування. Сприятливим також є читання мантр.
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День буде насичений подіями. Також 14 жовтня – закінчення особливого періоду поминання предків. Цей день є найголовнішим у двотижневому процесі молитов за їхні душі.
Згідно з гороскопом на 14.10.2023, у цей день:
- сприятливо – благодійність;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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