Гороскоп на 14 октября 2023 года предупреждает, что солнечное затмение может сказаться на сфере самореализации, отношениях и моральных ценностях.

По прогнозу университета Никифоровых, не стоит планировать важное и насыщать день большим количеством дел и задач — может не хватить сил со всем справиться, или будете потом лежать пластом. Не употребляйте пищу во время затмения.

14 октября хорошо делать пожертвования. Благоприятным также является чтение мантр.

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День будет насыщен событиями. Также 14 октября — окончание особого периода поминовения предков. Этот день является самым главным в двухнедельном процессе молитв за их души.

Согласно гороскопу на 14.10.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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