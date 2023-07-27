Гороскоп на 28 липня 2023 року попереджає про непростий день із точки зору емоцій. Можуть виникати ситуації, коли бажане розходиться з реальністю, очікуване не реалізується, і це особливо сильно може засмучувати сьогодні.

За прогнозом університету Нікіфорових, 28 липня – гарний момент, щоб зустрітися з друзями, поспілкуватися на глибокі теми, поділитись потаємним. Добре спробувати налагодити контакт з тими, хто вам дорогий, але з ким ви з якихось причин перестали спілкуватися.

У другій половині дня є досить багато вогняної енергетики, добре реалізувати її через фізичну активність – спорт, танці, прогулянки, щоб вона не йшла у конфлікти, саморуйнування.

Згідно з гороскопом на 28.07.2023, у цей день:

сприятливо до 22:24 – розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті, давати гроші в борг.

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