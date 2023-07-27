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Желаемое будет расходиться с реальностью: гороскоп на 28 июля 2023 года

27 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 июля 2023 года предупреждает о непростом дне с точки зрения эмоций. Могут возникать ситуации, когда желаемое расходится с реальностью, ожидаемое не реализуется, и это особенно сильно может огорчать сегодня.

По прогнозу университета Никифоровых, 28 июля — хороший момент, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться на глубокие темы, поделиться сокровенным. Хорошо попробовать наладить контакт с теми, кто вам дорог, но с кем вы по каким-то причинам перестали общаться.

Во второй половине дня есть достаточно много огненной энергетики, хорошо реализовать ее через физическую активность — спорт, танцы, прогулки, чтобы она не уходила в конфликты, саморазрушение.

Согласно гороскопу на 28.07.2023, в этот день:

  • благоприятно до 22:24 — начинать путешествие;
  • неблагоприятно — обрезать ногти, давать деньги в долг.

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