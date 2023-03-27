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Багато вогню і сліз: гороскоп на 28 березня 2023 року

27 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 березня 2023 року обіцяє багато енергії вогню. Важливо його активно використовувати у роботі, повсякденних справах, додавати цей вогонь у розмірене життя через фізичну активність, щоб він не йшов у агресію та аутоагресію.

Особливо будьте обережні після 15:01 – можуть бути сльози. Сказані слова у цей час можуть боляче поранити, тож і самі стримано реагуйте на інших.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 15:01 енергетика сприятлива та творча, використовуйте її для важливих справ. Зверніть увагу, що події, що відбулися до 14:01, повторяться двічі у вашому житті – намагайтеся наповнити цей час щонайменше гарним настроєм.

Згідно з гороскопом на 28.03.2023, у цей день:

Зараз дивляться
  • сприятливо до 15:01 – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож;
  • несприятливо після 15:01 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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