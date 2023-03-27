Гороскоп на 28 марта 2023 года обещает много энергии огня. Важно его активно использовать в работе, повседневных делах, добавлять этот огонь в размеренную жизнь через физическую активность, чтобы он не уходил в агрессию и аутоагрессию.

Особенно будьте осторожны после 15:01 — могут быть слезы. Сказанные слова в это время могут сильно ранить, поэтому и сами сдержанно реагируйте на других.

По прогнозу университета Никифоровых, до 15:01 энергетика благоприятная и творческая, используйте ее для важных дел. Обратите внимание, что события, произошедшие до 14:01, повторятся дважды в вашей жизни — старайтесь наполнить это время как минимум хорошим настроением.

Согласно гороскопу на 28.03.2023, в этот день:

Сейчас смотрят

благоприятно до 15:01 — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно после 15:01 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год