Wizz Air раздаст украинцам 10 тыс. бесплатных билетов в Британию — как получить

Венгерский лоукостер Wizz Air выделил 10 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, следующих в Великобританию для участия в визовой программе британского правительства Жилье для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда Стива Моргана, в кооперации с которым была запущена инициатива. Также ее поддержали организации Choose Love, Shapiro Foundation и Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

Украинцы смогут бесплатно лететь из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Инициатива продлится с 14 мая по 15 июня 2022 года.

Как получить бесплатный билет в Британию

Заказать бесплатный билет можно по ссылке.

Чтобы забронировать билет, нужно ввести номер загранпаспорта Украины, а также предъявить свой украинский паспорт и необходимые визовые/проездные документы при регистрации.