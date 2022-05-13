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Wizz Air раздаст украинцам 10 тыс. бесплатных билетов в Британию — как получить

13 мая 2022, 14:23
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Wizz Air раздаст украинцам 10 тыс. бесплатных билетов в Британию — как получить
Источник: Depositphotos

Венгерский лоукостер Wizz Air выделил 10 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, следующих в Великобританию для участия в визовой программе британского правительства Жилье для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда Стива Моргана, в кооперации с которым была запущена инициатива. Также ее поддержали организации Choose Love, Shapiro Foundation и Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

Украинцы смогут бесплатно лететь из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Инициатива продлится с 14 мая по 15 июня 2022 года.

Как получить бесплатный билет в Британию

Заказать бесплатный билет можно по ссылке.

Чтобы забронировать билет, нужно ввести номер загранпаспорта Украины, а также предъявить свой украинский паспорт и необходимые визовые/проездные документы при регистрации.

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Wizz Air, Великобритания
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