Курортный сезон в Одесской области под угрозой из-за мин в море и на побережье. Разминировать их можно будет только после победы. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что уже были случаи, когда мины, которые российские захватчики раскидали в Черном море, приносило на одесские пляжи.

— Они официально это признали, более 400 штук разбросали. Они не знают, где они, ну и мы не знаем, где может прибить к берегу, — сказал Братчук.

Когда на пляжах Одессы будет безопасно — неизвестно, поэтому курортный сезон, мягко говоря, под угрозой.

— Это не будет в том смысле, как мы привыкли это понимать и к тому курортному сезону относиться. Безопасность наших граждан – это прежде всего, — подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Стоит отметить, что 3 мая в Одесском заливе была обезврежена мина, всплывшая на поверхность воды.

Ранее глава ГАРТ Марьяна Олеськив заявила, что на время украинцам придется забыть о пляжном туризме, поскольку будут продолжаться разминирования.