Что делать с забронированными турами: как и когда можно вернуть деньги

Война с Россией стала неожиданностью для украинцев — многие планировали с первых дней весны отправиться в путешествие благодаря услугам турагенств. Что делать из забронированными турами — далее в материале.

Турагент Татьяна Плахова считает, что ситуация вокруг забронированных путешествий достаточно прозрачная — путешествия заморожены, а деньги сохранены. Однако вопросы об их возврате будут решаться после прекращения военного положения.

— У операторов этих денег нет — они перечислены партнерам, а те, в свою очередь, их пустили в оборот. Но никто вас их не лишает, — рассказала Татьяна.

В период военного положения с туроператоров снимается ответственность за невіполнение условий договора. Однако деньги клиентам должны вернуть.

Уже после окончания войны, туроператоры могут предложить следующие варианты:

отправиться на отдых путем смены даты брони за счет денег, которые уже были внесены за услуги;

оставить деньги на счете у оператора для дальнейшей поездки в будущем;

вернуть средства клиентам , но этот процесс может затянуться.

Во время общения с туроператором, Плахова посоветовала делать это официально и сохранять ответы. Крайне не рекомендуется вести общение в личном чате с сотрудником агентства.

Если оставить деньги на хранении, можно их потерять — есть вероятность, что туроператор обанкротится.