Не секрет, что Украина богата на туристические места и уникальные достопримечательности. Однако не все они широко известны для туристов.

По случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, Факты ICTV решили рассказать о пяти интересных местах на Западе Украины, о которых вы, возможно, даже не слышали.

Водопад Лазный

Это самый высокий водопад Львовской области, высотой 10,5 м, шириной — почти 2 м. Он особенно живописен, когда поток полноводный, а также зимой, когда каскады замерзают.

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Водопад находится неподалеку от с. Долгое Дрогобычского района Львовской области. О нем мало кто знает, потому что добраться туда непросто. Маршрут труднодоступен и может стать целью путешествия только для настоящих смельчаков.

— Чтобы попасть к водопаду, приезжайте в с. Сопит на конечную остановку. Оттуда нужно пройти до перекрестка в направлении села Долгое. Четким ориентиром для прохожего станет статуя Матери Божьей. Идти следует все время прямо. Дойдя до перекрестка, поворачивайте влево. На пути растет ель с меткой. Двигайтесь вдоль реки Лазный, водопад находится выше против течения, — рассказал Александр Гуртовой.

Учтите, маршрут требует особой подготовки, ведь дорога очень плохая, особенно в дождливую погоду. Поэтому позаботьтесь об удобной одежде, обуви и оснащении.

Кстати, одним из ваших ориентиров будет недостроенная Стрыйская ГЭС, которая свидетельствует, что половина пути уже преодолена.

Карпатская дамба или Карпатское море

Она расположена на реке Стрый, в Карпатах, неподалеку от водопада Лазный. В народе это место называют еще ГЭС Сопит. Дамбу строили в 1979 году. Это один из незавершенных проектов советской власти.

— На этом месте должно было быть возведено огромное водохранилище глубиной 60 метров для военных целей. Но во время подрывных работ немного треснула гора. С распадом Советского Союза, несмотря на большие инвестиции, этот проект заморозили, — сказал Александр Гуртовой.

Чтобы попасть на море в Карпатах автомобилем, езжайте в направлении курорта Сходница и, согласно указателю, поверните в село Новый Кропивник.

Далее направляйтесь в село Урыч. Придется ехать по грунтовой дороге ориентировочно 5 километров. В селе Подгородцы сверните в сторону села Сопит и двигайтесь по указателям к базе Ровинь.

Овечья ферма Дубовый угол

Уникальная, аутентичная ферма, в стиле 1930-х годов. Расположена на окраине села Новый Мизунь, на Ивано-Франковщине. На ферме есть 300 овец.

Хозяева сначала делали продукцию для себя, потом начали изготавливать мягкие сыры и постепенно увеличивали ассортимент продукции. Сейчас изготавливают 9 видов сыра, масло и колбасу. Все из овечьего мяса и молока.

Самыми дорогими являются три вида голландского сыра: манчего, пекорино и мизунский (по авторскому рецепту владелицы фермы Оксаны). Кроме овечьей фермы туристы имеют возможность увидеть музей, который супруги сделали из родительского дома.

— Это малоизвестное место. Туда даже туры проводятся очень редко, потому что к ферме ведет только грунтовая дорога. Но там еще до сих пор сохранили культуру Бойковщины. Можно на ферме арендовать треугольные домики, но это только летний вариант. Ночь обойдется в 400 грн. Но учтите, что там нет розеток и света. На территории также есть коттедж, где может разместиться 8 человек. Его аренда будет стоить 3 000-3 500 грн. Неподалеку есть озеро, где можно ловить рыбу. Впрочем, на территории нет связи, — рассказал господин Александр.

Чемеговский каньон или Карпатские джунгли

Это уникальное природное чудо, раскинувшееся по берегам реки Прутец, недалеко от с. Микуличин. Двигаясь вдоль него, можно увидеть уникальные геологические обнажения, чрезвычайную растительность.

Когда-то вдоль каньона шла узкоколейка. Сейчас она заброшена. Однако сохранились единичные остатки мостов и акведуков. Именно там снимали фильм Довбуш.

— Мы туда делаем туры. Однодневный из Львова стоит 800 грн. В стоимость входит проезд автобусом и услуги гида. Полная поездка с питанием обойдется примерно в 1 000 грн. Это достаточно новая локация. Кто-то этим летом засветил место в соцсетях и оно стало популярным. Очень хорошая локация. В каньоне даже можно искупаться. Правда, вода прохладная, — отметил Александр Гуртовой.

Голубая лагуна на Закарпатье

Туристическую изюминку отыщете недалеко от села Черноголова на Великоберезнянщине. Добраться до Голубой лагуны можно автомобилем, а дальше последние 2 километра придется идти пешком.

— Сегодня Голубая лагуна имеет глубину от 2,5 до 3 метров. Она образовалась благодаря водопаду Лютянский. Там чистая, прозрачная, голубая вода. Можно купаться. Но поскольку Лютянка является горной рекой, вода в лагуне даже летом остается прохладной. Именно поэтому стоит быть очень осторожным во время купания. А вот ловить рыбу запрещено, — предупредил Олескандр Гуртовой.

А еще вокруг — невероятные пейзажи. Поэтому любителям живой, дикой и фотогеничной природы локация придется по душе.