Более 45% украинцев путешествуют во время полномасштабной войны по нашей стране с туристической целью. Такой результат показал опрос, в котором приняли участие больше 5 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 34 лет.

Так, после 24 февраля 2022 года 26% опрошенных путешествовали по регионам страны 1-2 раза, 12% — 3-5 раз. Более пяти раз путешествовало 7% респондентов.

Наиболее привлекательным временем для поездок 48% путешественников считают лето, 4% — весну, 3% — осень и 2% — зиму.

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56% респондентов объяснили, что выбор сезона зависит от отпуска и каникул, 22% сказали, что на выбор влияет цена, еще 22% смотрят на погодные условия.

Более половины опрошенных — 54% — предпочитает городской туризм и пешие прогулки. Экскурсии к историческим памятникам и музеям выбирают 28% украинцев. 23% посвящают свое время отдыху на пляже.

Событийный туризм пользуется популярностью у 23% респондентов. 22% любят путешествовать по стране ради изучения гастрономических специалитетов в регионах. Активный отдых по душе 16%.