Больше чем просто кино, это история о нашей борьбе: рецензия на фильм Довбуш

Долгожданный украинский фильм Довбуш выходит в кинопрокат уже 24 августа. Первые показы ленты состоялись в рамках Одесского международного кинофестиваля. Выход картины планировался в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения государства-террориста России его перенесли.

Сейчас Довбуш считается самым дорогим украинским фильмом с бюджетом в 120 млн грн, из которых 65 млн — государственные средства. В долларовом эквиваленте это чуть более $3 млн, что является мизером для Голливуда в подобном жанре. Но эта картина стоила этих денег, в чем вы можете убедиться сами.



Лента преодолела тернистый путь от начала съемок до выхода на экраны, ведь с тех пор прошло пять лет. Это приключенческо-исторический экшн о самом известном предводителе повстанцев в Карпатах Олексе Довбуше. Кстати, это далеко не первая экранизация жизни этого исторического персонажа.

Так, первая картина под названием Олекса Довбуш вышла на экраны в 1959 году в период советской оккупации Украины. Ее режиссером был украинец Виктор Иванов, который также снял известную картину За двумя зайцами. Тогда роль Довбуша исполнил россиянин Афанасий Кочетков. Он говорил по-русски, поэтому был передублирован на украинский. Но та картина подверглась цензуре, особенно ее украинская версия, которая сократилась на 16 минут.

Вторая проба экранизации жизни Олексы Довбуша в 2018 году была настолько ужасной, что хочется забыть о ее существовании вообще. Речь идет о фильме Легенда Карпат, в котором главные роли почему-то исполняли не профессиональные актеры, а певцы. Об этой нелепости можно долго говорить, но лучше перейдем к фильму Олеся Санина.

События картины разворачиваются преимущественно в Карпатах XVIII века. Из-за жестокого правления польской шляхты часть гуцулов убегают в горы и становятся опрышками. Именно так происходит и с двумя братьями — Иваном и Олексой Довбушами. После того как их родителей убивает польское войско, между Довбушами начинается раздор. Ведь Иван хочет денег, а Олекса — справедливости и свободы для своего народа от господского гнета.

— Я не хочу бежать, я хочу жить здесь, свободно, на своей земле, — скажет Олекса своей любимой Маричке.

Главную роль Олексы в ленте исполнил Виктор Стрельников, который ранее сыграл в приключенческом боевике Бесславные крепостные. И это, поистине, очень мощная актерская работа. Так же, как и работы Дарьи Плахтий, Алексея Гнатковского, Дмитрия Вивчарюка, Александра Маврица, а также польских актеров Матеуша Косьцюкевича и Агаты Бузек.

В начале картины Олекса воюет с войсками Московии в рядах поляков. Польский капитан Пшелуский (Матеуш Косьцюкевич) обещает гуцулам, воюющим в войске, свободу за выполненное военное задание. Впрочем, после того, как они успешно нейтрализуют московитов, Довбуш оказывается в кандалах. А до его любимой Марички (Дарья Плахтий), с которой они только поженились, доходит известие о его смерти.

Девушка становится вдовой и вскоре выходит замуж за Стефана Дзвинчука (Александр Мавриц). В этой истории позже будет просматриваться лейтмотив к произведению Украденное счастье Ивана Франко. А отец Довбуша, после “смерти” сына установит на возвышенности крест в память о нем. Когда Олексе удается освободиться из тюрьмы, он оказывается у пастухов на полонине. Некоторое время там живет, но из-за убийства родителей возвращается в родное село. С тех пор и начинается история его борьбы.

В ленту также вписана легенда о встрече Олексы Довбуша с основателем хасидизма Баал Шем Тов, который помог опрышкам скрыться от преследований шляхты. В частности, есть сцена, в которой Довбуш дарит своему спасителю трубку.

Подобных фильмов с масштабными эффектными битвами, в украинском кино еще не было. А если и так, то их можно сосчитать на пальцах одной руки. На достойном уровне здесь и цветокоррекция, и операторская работа, и звуковая партитура. Несмотря на жанр экшна, режиссер мастито вписал в свою работу традиции гуцулов, их быт и обычаи. А панорамные сцены карпатских гор в картине не могут не завораживать.

Возможно, в нынешних реалиях большего эффекта и восторга в зрительских залах Украины было бы достигнуто, если бы на месте шляхты опрышки боролись с московитами, но Санин удовлетворил этот пробел эффектной сценой. В ней братья-опрышки в результате детально спланированной операции крадут золото, предназначенное российской царице. Впрочем, судя по годам жизни Довбуша, здесь речь идет не о вертихвостке Екатерине II, а о царице Елизавете Петровне.

Новая картина Санина однозначно лучше его предыдущего фильма Поводырь, который больше запомнился скандалом с отбором на Оскар от Украины. 22 августа начали прием заявок для отбора фильма на премию Оскар-2024 от Украины. Вероятно, среди претендентов мы увидим Довбуша. Но если именно этот фильм выберут в качестве представителя Украины, не стоит питать надежду на шорт-лист. Да, это фильм довольно неплохой, но крайне редко в эту категорию попадает подобный жанр. В 90% — это артхаус и лауреаты многочисленных кинопремий.

Довбуш — это история о борце за свободу своего народа. О человеке, который жил и обманул смерть. Его фигура является также нашей идентификацией, кем мы являемся. Очень бы хотелось, чтобы на этот фильм украинцы пошли в кинотеатры так же, как на Барби. Здесь нет розового цвета, но фильм даст больше, чем просто яркую картинку.

Фото: Pronto Film