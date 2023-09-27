Не секрет, що Україна багата на туристичні місця та унікальні пам’ятки. Однак не всі вони є широко відомими для туристів.

З нагоди Всесвітнього дня туризму, який відзначається 27 вересня, Факти ICTV вирішили розповісти про п‘ять цікавих місцин на Заході України, про які ви, можливо, навіть не чули.

Водоспад Лазний

Це найвищий водоспад Львівської області, заввишки 10,5 м, завширшки – майже 2 м. Він особливо мальовничий, коли потік повноводний, а також узимку, коли каскади замерзають.

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Водограй розташований неподалік с. Довге Дрогобицького району Львівської області. Про нього мало хто знає, бо дістатися туди непросто. Маршрут важкодоступний, тож може стати ціллю мандрівки тільки для справжніх відчайдухів.

– Щоб потрапити до водоспаду, приїздіть до с. Сопіт на кінцеву зупинку. Звідти потрібно пройти до перехрестя у напрямку села Довге. Чітким орієнтиром для перехожого стане статуя Матері Божої. Йти слід увесь час прямо. Дійшовши до роздоріжжя, повертайте ліворуч. На шляху росте ялина з міткою. Рухайтеся вздовж річки Лазний, водоспад розташовується вище проти течії, – розповів Олександр Гуртовий.

Врахуйте, маршрут потребує особливої підготовки, адже дорога дуже погана, особливо у дощову погоду. Тож подбайте про зручний одяг взуття й оснащення.

До речі, одним із ваших орієнтирів буде недобудована Стрийська ГЕС, яка свідчить, що половину шляху вже подолано.

Карпатська дамба або Карпатське море

Вона розташована на річці Стрий у Карпатах, неподалік від водоспаду Лазний. У народі цю місцину називають ще ГЕС Сопіт. Дамбу будували у 1979 році. Це один із незавершених проєктів радянської влади.

– На цьому місці мало бути зведене величезне водосховище глибиною 60 метрів для військових цілей. Але під час підривних робіт трішки тріснула гора. З розпадом Радянського Союзу, попри великі інвестиції, цей проєкт заморозили, – сказав Олександр Гуртовий.

Щоб потрапити на море в Карпатах автомобілем, їдьте у напрямку курорту Східниця та, згідно з вказівником, поверніть до села Новий Кропивник.

Далі прямуйте до села Урич. Доведеться їхати ґрунтовою дорогою орієнтовно 5 кілометрів. У селі Підгородці зверніть в сторону села Сопіт і рухайтеся за вказівниками до бази Ровінь.

Овеча ферма Дубовий кут

Унікальна, автентична ферма, у стилі 1930-х років. Розташована на околиці села Новий Мізунь, на Івано-Франківщині. На фермі є 300 овець.

Господарі спочатку робили продукцію для себе, потім почали виготовляти м’які сири та поступово збільшували асортимент продукції. Наразі виготовляють 9 видів сиру, масло та ковбасу. Все – з овечого м’яса та молока.

Найдорожчими є три види голландського сиру: манчего, пекоріно та мізунський (за авторським рецептом власниці ферми пані Оксани). Окрім овечої ферми туристи мають можливість побачити музей, який подружжя зробило з батьківської хати.

– Це маловідоме місце. Туди навіть тури проводяться дуже рідко, бо до ферми веде лише ґрунтова дорога. Але там досі зберегли культуру Бойківщини. Можна на фермі орендувати трикутні будиночки, але це лише літній варіант. Ніч обійдеться у 400 грн. Та врахуйте, що там немає розеток і світла. На території також є котедж, де може розміститися 8 людей. Його оренда коштуватиме 3 000-3 500 грн. Неподалік є озеро, де можна ловити рибу. Втім, на території немає зв’язку, – розповів пан Олександр.

Чемегівський каньйон або Карпатські джунглі

Це унікальне природне диво, що розкинулося по берегах річки Прутець, неподалік с. Микуличин. Рухаючись уздовж нього, можна побачити унікальні геологічні відслонення, надзвичайну рослинність.

Колись уздовж каньйону йшла вузькоколійка. Нині вона закинута, проте збереглися поодинокі залишки мостів та акведуків. Саме там знімали фільм Довбуш.

– Ми туди робимо тури. Одноденний зі Львова коштує 800 грн. У вартість входить проїзд автобусом і послуги гіда. Повна поїздка з харчуванням обійдеться десь в 1 000 грн. Це досить нова локація. Хтось цього літа засвітив місце у соцмережах і воно стало популярним. Дуже гарна локація. У каньйоні навіть можна покупатися. Щоправда, вода прохолодна, – зазначив Олександр Гуртовий.

Блакитна лагуна на Закарпатті

Туристичну родзинку відшукаєте неподалік села Чорноголова на Великоберезнянщині. Дістатися Блакитної лагуни можна автомобілем, а далі останні 2 кілометри доведеться йти пішки.

– Сьогодні Блакитна лагуна має глибину від 2,5 до 3 метрів. Вона утворилася завдяки водоспаду Лютянський. Там чиста, прозора, блакитна вода. Можна купатися. Та оскільки Лютянка є гірською річкою, вода в лагуні навіть влітку залишається прохолодною. Саме тому варто бути дуже обережним під час купання. А ось ловити рибу заборонено, – попередив Олескандр Гуртовий.

А ще довкола – неймовірні пейзажі, тож любителям живої, дикої та фотогенічної природи локація буде до вподоби.