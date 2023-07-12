Тернополь — один из самых живописных городов на Западе Украины, который завораживает с первого взгляда. Но интересен не только сам город, и в области немало фантастических мест для туристов. Таинственные пещеры, водопад и каньоны, а еще — десятки замков, памятников и музеев.

Факты ICTV выяснили, куда стоит обязательно пойти в Тернополе и какой отдых можно организовать в области.

Отдых в Тернополе: озеро, святыни и парки

Город областного значения Тернополь однозначно стоит вашего внимания. Его еще в далеком 1540 году основал поляк Ян Амор Тарнавский. Тернополь находился в составе Речи Посполитой, Австрийской империи, Австро-Венгрии и ЗУНР.

Гордостью города является тернопольское озеро, которое искусственно создали еще в 1548 году.

— Это большой искусственный водоем, созданный на месте болот на реке Серет. Озеро входит в список крупнейших искусственных озер Украины, его площадь 300 га. А еще там фантастическая набережная с самым длинным рекреационным фонтаном длиной в километр, — рассказывает туристический эксперт Юрий Шкильняк.

Стоит также побывать в Тернопольском замке. В свое время он выполнял оборонительную функцию — защищал город от нападений крымских татар.

— Это древний символ нашего города. Старый замок хорошо известен тернополянам, ведь изображен на гербе города. До сих пор неразведанными остаются построенные под замком подземелья. Факт существования пустот под Тернополем несомненен, — рассказывает Юрий Шкильняк.

Также в перечень обязательных мест для посещения внесите Тернопольский кафедральный собор — это католический храм, под которым есть подземные ходы. Некоторые исследователи предполагают, что они могут вести к Театральной площади, замку и другим тернопольским старинным сооружениям.

А еще стоит совершить гастротур по городу. Потому что, как ни странно, именно в Тернополе фантастически представлена итальянская кухня.

— К нам когда приезжают итальянцы из Неаполя, Милана, Рима, то говорят, что такого многообразия итальянской кухни у них нет. Объясню почему. Очень много работников в 90-е годы выехали в Италию. И в двухтысячных многие из них вернулись. Одна из самых первых и самых крутых пиццерий с помпейской печью — это импорт идей, которые привез заробитчанин из Италии. Он сделал ту печь и начал делать неаполитанскую пиццу. Более того, у нас неаполитанской пиццы есть три вида в городе, — рассказывает Юрий Шкильняк.

К тому же цены в общественных заведениях бюджетные. Так, завтрак обойдется от 80 до 180 грн на человека. Комплексные обеды — от 49 до 120 грн. Все зависит от того, где вы хотите поесть и что. В районных центрах цены намного дешевле.

Отдых в Тернопольской области: замки, водопад, пещеры

В целом в Тернопольской области есть 34 замка. Это 40% от всех старинных объектов на Западе Украины.

Вишневецкий дворец

Историческое здание расположено в городе Вишневец Збаражского района. Построен дворец на месте оборонительного замка XIV века. В свое время именно там была главная резиденция княжеского рода Вишневецких. Дворец возведен в стиле классицизма с элементами французского ренессанса.

— Интересно, что в 1848 году во дворце побывал знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак, который сказал, что дворец в Вишневце является “малым Версалем”. И я скажу вам честно — я был в Лувре и был в Вишневцах, так и есть. Единственное, в Лувре разве что немножко больше зеркальный зал, — рассказывает Юрий Шкильняк.

Сам дворец часто арендуют для съемок клипов, фильмов или других событий. День аренды замка стоит 4 тыс. грн. Входной билет во дворец на экскурсию обойдется в 40 грн.

Збаражский замок

Замок находится в 17 км от Тернополя. В свое время он служил фортификационным оборонительным сооружением в городе Збараж. Сегодня же к нему едут туристы со всей Украины. Збаражский замок лучше всего сохранился из всех замков тернопольского региона. Расположен он на Замковой горе, откуда открывается красивая панорама на город.

— В замке также есть музей и даже гастрономические изюминки. Там есть ресторан “зимний сад” — это заведение с 1954 года, в котором растут пальмы, лимоны. Сделано так, будто ты попадаешь в тропическую зону. Цены очень низкие. Например, порция вареников стоит 35 грн, борщ — 30 грн. Стоит попробовать, — советует Юрий Шкильняк.

Входной билет с экскурсией для взрослого стоит 80 грн.

Пещера Оптимистическая

Это одна из крупнейших гипсовых пещер в мире, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Пещера длиной более 200 км. Кстати, интересно, что она до сих пор до конца не исследована.

— Вход в пещеру находится в селе Кривче, а выход — в селе Млинцы. В ней есть самое глубокое подземное озеро глубиной 6 м. Вход был бесплатный, но без спелеолога туда не стоит идти. До полномасштабной войны было так, что платили ему 400 грн и он проводил экскурсию по пещере, — рассказывает туристический эксперт.

Днестровский каньон

Одно из природных чудес Украины, которое обожают туристы. Каньон образует красивую “подкову” в городе Залещики. Если вы хотите увидеть впечатляющую панораму города, вам стоит отправиться в поселок Крещатик. И именно оттуда открываются невероятные и захватывающие виды.

— Со смотровой можно увидеть уникальный вид — огромный подковообразный изгиб реки. Изгиб русла в одном месте составляет почти 360 градусов. Кстати, визуально кажется, что город расположен на острове. Туда едут все, чтобы сделать невероятные фото и насладиться видами, — рассказывает Юрий Шкильняк.

Зарваницкий духовный центр

Место в народе называют тернопольским Ватиканом. Село Зарваница ежегодно посещают тысячи туристов. При Советском Союзе церкви Зарваницы уничтожали. Восстанавливаться село начало после обретения Украиной независимости.

— Зарваница — место явления матери Божьей. Говорят, что таких мест в мире есть всего три — это Фатима в Португалии, в Бразилии и Зарваница. Сюда приезжал Папа Римский. Ежегодно совершается паломничество, — рассказывает туристический эксперт.

Джуринский водопад

Невероятной красоты рукотворный 16-метровый водопад находится вблизи села Нырков.

— Чуть ниже по течению есть пешеходный мостик, с которого можно полюбоваться красотой водопада и сделать хорошие фото, — советует туристический эксперт.

Отдых в Тернопольской области: где жить и цены

Если отправитесь на отдых в Тернопольскую область, на ночлег лучше останавливаться в самом Тернополе. Там лучше всего развита инфраструктура. И уже оттуда планировать однодневные поездки по региону.

Относительно цен на проживание, то за ночь в гостинице придется заплатить от 600 до 1 200 грн в зависимости от уровня и места расположения. Дешевле всего, конечно, на окраинах. Усадьба на 12 человек с бассейном, сауной и мангалом обойдется в 5 тыс. грн в сутки.