Туристы из Объединенных Арабских Эмиратов потратили больше денег во время путешествий в Украину.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. По данным ведомства, путешественники из ОАЭ тратили около $2 220 на одного человека.

Несколько меньше потратили туристы из Саудовской Аравии и Омана ($1,5 тыс.). Однако она отметила, что это больше, чем украинские традиционные рынки.

По данным Госагентства развития туризма, канадцы тратили около $1 250 на человека, а гости из Соединенных Штатов Америки – $1 125.

По средним показателям, путешественники находились на территории Украины от семи до 10 дней, тратя $929 на одного человека.

Глава ведомства отметила, что в течение первых девяти месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. По ее мнению, годовой показатель положительно скорректирует данные по туризму в Украине.