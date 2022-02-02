Около 38% украинцев путешествовали по Украине в 2021 году, средние расходы по путешествию составили 6 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные опроса Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).
По словам председателя ГАРТ Марьяны Олеськив, весь туристический ресурс сразу проанализировать сложно, поэтому они начали с такой задачи как приоритизация туристических регионов, исследование их, а также составили портрет потенциального путешественника. Об этом она заявила в рамках пресс-конференции ГАРТ инициирует всеукраинский аудит туристической отрасли.
ГАРТ составил портрет потенциального путешественника. По результатам опросов внутренних и выездных туристов – 68% целью путешествия назвали отпуск, отдых и досуг.
- 48% – пляжный туризм;
- 36% – экскурсионный туризм;
- 17% – горнолыжные курорты;
- 14% – лечебно-оздоровительный туризм.
Были названы популярные ресурсы, с которых украинцы получают информацию о путешествиях.
- 50% – социальные сети;
- 40% – советы друзей, родственников, коллег;
- 33% – в сети интернет;
- 21% – YouTube.
Стоит отметить, что 83% туристов планируют путешествия самостоятельно, используя советы близких – 31%, YouTube – 23%, соцсети и поисковые системы – по 22%, навигаторы и карты – 19%, ресурс booking.com – 16%.
Какие транспорты выбирают украинские путешественники:
- легковой автомобиль – 57%;
- автобус – 26%;
- поезд – 25%.
Среди мест размещения самыми популярными в 2021 году стали арендованные апартаменты – 26% и гостиницы – 25%.
Какие отели предпочитают путешественники:
- 7% – бюджетные отели;
- 7% – четыре звезды;
- 7% – три звезды;
- 3% – пять звезд;
- 1% — двух- и однозвездные отели.
Следует отметить, по данным опроса, 37% опрошенных путешествовали с семьей, 22% – с партнером, 21% – в одиночку, 17% – с друзьями.
В составе туристической группы в поездку отправились около 1% украинцев.
По данным исследований ГАРТ, наибольший потенциал для туризма на сегодняшний день имеет Юг Украины, Запад и Киев.
— На следующий год мы будем делать маркетинговую кампанию по Львову, Одессе, Карпатам и Чернобылю… Уверены, что летний сезон будет успешнее, чем в прошлом году, – сказала Олеськив.
В планах: интернет-кампании (видео-баннеры) — четыре коротких рекламных ролика и туристический портал — три мини-фильма о путешествии по Херсонской, Черкасской и Полставской областям.