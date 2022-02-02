Около 38% украинцев путешествовали по Украине в 2021 году, средние расходы по путешествию составили 6 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные опроса Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).

По словам председателя ГАРТ Марьяны Олеськив, весь туристический ресурс сразу проанализировать сложно, поэтому они начали с такой задачи как приоритизация туристических регионов, исследование их, а также составили портрет потенциального путешественника. Об этом она заявила в рамках пресс-конференции ГАРТ инициирует всеукраинский аудит туристической отрасли.

ГАРТ составил портрет потенциального путешественника. По результатам опросов внутренних и выездных туристов – 68% целью путешествия назвали отпуск, отдых и досуг.

48% – пляжный туризм;

36% – экскурсионный туризм;

17% – горнолыжные курорты;

14% – лечебно-оздоровительный туризм.

Были названы популярные ресурсы, с которых украинцы получают информацию о путешествиях.

50% – социальные сети;

40% – советы друзей, родственников, коллег;

33% – в сети интернет;

21% – YouTube.

Стоит отметить, что 83% туристов планируют путешествия самостоятельно, используя советы близких – 31%, YouTube – 23%, соцсети и поисковые системы – по 22%, навигаторы и карты – 19%, ресурс booking.com – 16%.

Какие транспорты выбирают украинские путешественники:

легковой автомобиль – 57%;

автобус – 26%;

поезд – 25%.

Среди мест размещения самыми популярными в 2021 году стали арендованные апартаменты – 26% и гостиницы – 25%.

Какие отели предпочитают путешественники:

7% – бюджетные отели;

7% – четыре звезды;

7% – три звезды;

3% – пять звезд;

1% — двух- и однозвездные отели.

Следует отметить, по данным опроса, 37% опрошенных путешествовали с семьей, 22% – с партнером, 21% – в одиночку, 17% – с друзьями.

В составе туристической группы в поездку отправились около 1% украинцев.

По данным исследований ГАРТ, наибольший потенциал для туризма на сегодняшний день имеет Юг Украины, Запад и Киев.

— На следующий год мы будем делать маркетинговую кампанию по Львову, Одессе, Карпатам и Чернобылю… Уверены, что летний сезон будет успешнее, чем в прошлом году, – сказала Олеськив.

В планах: интернет-кампании (видео-баннеры) — четыре коротких рекламных ролика и туристический портал — три мини-фильма о путешествии по Херсонской, Черкасской и Полставской областям.