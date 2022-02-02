Новая редакция закона о туризме уже на финишной прямой. В общей сложности законопроект включает в себя 1 300 правок.

Об этом заявила заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук на пресс-конференции. По ее словам, в ближайшие месяцы законопроект будет вынесен на голосование в Верховной Раде.

— В ближайшие недели работа над ним будет продолжаться в подкомитете. Надеюсь, что в конце февраля мы сможем рассмотреть его непосредственно на комитете и уже весной проголосовать в парламенте, — добавила она.

Документ предусматривает собственное стратегическое планирование туристической отрасли (не менее семи лет) с возможностью вносить правки и корректировки. Также появятся местные фонды развития туризма. Эти средства будут направлены в отдельный фонд и использоваться только для этой отрасли.

Также законопроект предусматривает создание единого туристического реестра. Так, например, пользователи смогут проверять туроператоров.

По словам Кравчук, уже есть действующий проект — Большая реставрация, рассчитанный на три года. По меньшей мере, 150 объектов будут отреставрированы по всей Украине.

— В 2022 году мы хотели бы реставрировать 100 достопримечательностей. Около 100 млн. грн на это выделено из бюджета, – рассказала Кравчук.

Она добавила, что к 2024 году ко всем областным центрам будут подключены поезда интерсити, также ожидается обновление вагонов. Планируется развитие и авиаперевозок по Украине.

Ранее мы писали, что ГАРТ составил портрет потенциального украинского путешественника. По результатам опросов внутренних и выездных туристов – 68% целью путешествия назвали отпуск, отдых и досуг.