Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изменит свое название на Meta. Об этом он сообщил в ходе презентации Connect 2021: our vision for the metaverse.

По словам основателя компании, при помощи смены названия он хочет продемонстрировать, что Facebook — это не только одноименная социальная сеть, но и другие проекты большой организации.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Facebook (@Facebook) October 28, 2021

— Сейчас наш бренд тесно связан с одним проектом. Я надеюсь, что со временем нас будут рассматривать как компанию-метавселенную, — сказал он.

По его словам, социальная сеть Facebook оставит свое привычное название. Изменения коснутся только американской корпорации.

— Facebook — один из наиболее часто используемых проектов в мировой истории. Это культовый бренд социальных сетей, но все чаще он не охватывает все проекты, которые мы делаем. Сегодня нас воспринимают как компанию, занимающуюся социальными сетями. Однако мы создаем технологии для связи между людьми, — отметил он.

Пользователи социальных сетей высказали предположение, что ребрендинг может способствовать улучшению репутации Facebook после случаев дезинформации, сбоев во время модерации контента и разоблачения негативного влияния соцсетей на психическое здоровье людей.

Фото: Facebook