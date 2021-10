Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изменит свое название на Meta. Об этом он сообщил в ходе презентации Connect 2021: our vision for the metaverse.

По словам основателя компании, при помощи смены названия он хочет продемонстрировать, что Facebook — это не только одноименная социальная сеть, но и другие проекты большой организации.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021