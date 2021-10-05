Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями сети, которые на несколько часов не смогли получить доступ к сервисам Facebook, Whatsapp и Instagram 4 октября.

Цукерберг также сообщил пользователям о возобновлении работы соцсети. Глава компании добавил, что в курсе всей важности стабильной работы сервисов.

— Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в онлайн. Приношу свои извинения за сбои в работе — я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам небезразличны, — сказал Цукерберг в своем сообщении на Facebook.

Пользователи сети также отреагировали на обращения Марка:

Не переживай, Марк!

Вы спровоцировали следующий бэби-бум, который начнется через девять месяцев!

Мне грустно за тех, кто сегодня не получил поздравления с днем рождения из-за проблемы с сервером!

Прошлой ночью я спал спокойно, потому что Facebook был отключен. Спасибо, Марк Цукерберг.

На официальной странице WhatsApp в Twitter также появилось извинение за неудобства.

Apologies to everyone who hasn’t been able to use WhatsApp today. We’re starting to slowly and carefully get WhatsApp working again. Thank you so much for your patience. We will continue to keep you updated when we have more information to share. — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

— Приносим извинения всем, кто не смог использовать WhatsApp из-за сбоев. Мы начинаем медленно восстанавливать работу сервиса. Большое спасибо за ваше терпение, — сообщили представители сервиса.

Facebook, Instagram и WhatsApp заработали на территории Украины около 01.00 5 октября после 6-часового сбоя.

Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сообщения о сбоях в работе в Интернете, заявил, что отключение службы Facebook является крупнейшим за последние 5 лет.

Напомним, что в результате масштабного сбоя легли не только Facebook, Instagram и WhatsApp — проблемы начались и на других платформах.

Пользователи сообщали о сбоях в работе Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok и даже Viber.