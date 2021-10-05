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Цукерберг извинился за сбои в Facebook: Я знаю, насколько вы полагаетесь на нас

5 октября 2021, 10:53 Микола Олефіренко
Цукерберг
Источник: Getty Images

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями сети, которые на несколько часов не смогли получить доступ к сервисам Facebook, Whatsapp и Instagram 4 октября.

Цукерберг также сообщил пользователям о возобновлении работы соцсети. Глава компании добавил, что в курсе всей важности стабильной работы сервисов.

Цукерберг

— Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в онлайн. Приношу свои извинения за сбои в работе — я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам небезразличны, — сказал Цукерберг в своем сообщении на Facebook.

Пользователи сети также отреагировали на обращения Марка:

  • Не переживай, Марк!
  • Вы спровоцировали следующий бэби-бум, который начнется через девять месяцев!
  • Мне грустно за тех, кто сегодня не получил поздравления с днем рождения из-за проблемы с сервером!
  • Прошлой ночью я спал спокойно, потому что Facebook был отключен. Спасибо, Марк Цукерберг.

На официальной странице WhatsApp в Twitter также появилось извинение за неудобства.

— Приносим извинения всем, кто не смог использовать WhatsApp из-за сбоев. Мы начинаем медленно восстанавливать работу сервиса. Большое спасибо за ваше терпение, — сообщили представители сервиса.

Facebook, Instagram и WhatsApp заработали на территории Украины около 01.00 5 октября после 6-часового сбоя.

Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сообщения о сбоях в работе в Интернете, заявил, что отключение службы Facebook является крупнейшим за последние 5 лет.

Напомним, что в результате масштабного сбоя легли не только Facebook, Instagram и WhatsApp — проблемы начались и на других платформах. 

Пользователи сообщали о сбоях в работе Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok  и даже Viber.

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Теги
Facebook , WhatsApp , Марк Цукерберг
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