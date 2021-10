Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями сети, которые на несколько часов не смогли получить доступ к сервисам Facebook, Whatsapp и Instagram 4 октября.

Цукерберг также сообщил пользователям о возобновлении работы соцсети. Глава компании добавил, что в курсе всей важности стабильной работы сервисов.

Пользователи сети также отреагировали на обращения Марка:

На официальной странице WhatsApp в Twitter также появилось извинение за неудобства.

Apologies to everyone who hasn’t been able to use WhatsApp today. We’re starting to slowly and carefully get WhatsApp working again.

Thank you so much for your patience. We will continue to keep you updated when we have more information to share.

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021