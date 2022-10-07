Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok скопировал основную функцию соцсети Instagram. Теперь там можно публиковать снимки с подписями.

Новое обновление под названием Фоторежим позволяет пользователям TikTok делиться серией фото и размещать под ними текст до 2200 символов.

Публикации также могут содержать музыку, появляться они будут в аккаунте пользователя рядом с видео на странице Для вас.

Сейчас смотрят

В блоге TikTok говорится, новое обновление позволит авторам выражать себя и более тесно общаться с другими.

Фоторежим также делает страницу Для вас более похожей на Instagram.

Примечательно то, что в основном Instagram всегда копирует функции TikTok, однако не в этот раз.