Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok скопировал основную функцию соцсети Instagram. Теперь там можно публиковать снимки с подписями.
Новое обновление под названием Фоторежим позволяет пользователям TikTok делиться серией фото и размещать под ними текст до 2200 символов.
Публикации также могут содержать музыку, появляться они будут в аккаунте пользователя рядом с видео на странице Для вас.
Сейчас смотрят
В блоге TikTok говорится, новое обновление позволит авторам выражать себя и более тесно общаться с другими.
Фоторежим также делает страницу Для вас более похожей на Instagram.
Примечательно то, что в основном Instagram всегда копирует функции TikTok, однако не в этот раз.
Читайте также:Как вывести деньги из TikTok — пошаговая инструкция