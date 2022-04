Компания Meta хочет сделать платформу метавселенной Horizon Worlds доступной через браузер. В будущем, виртуальный мир будет доступен и на смартфонах к концу 2022 года.

Об этом заявил технический директор Meta Эндрю Босуорт. Ранее сервис был доступен только через гарнитуры для виртуальной реальности Quest VR, которой владеет компания Цукерберга. Также эксперты компании заговорили о переносе метавселенной на современные консоли.

Информация об этом появилась на фоне недавнего скандала из-за желания компании брать 47,5% комиссии с любых транзакций в Horizon Worlds. Ранее Meta критиковала компанию Apple за комиссию 30% с покупок в App Store и приложениях для iPhone и других устройств.

We’re taking a different approach with our margin (heh) on Quest devices to make them available to more people. We’re committed to help build a different ecosystem. Developers are already seeing success on the Quest Store alone—over 120 titles are generating over $1M.

— Boz (@boztank) April 14, 2022