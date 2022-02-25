Голливудская актриса Анджелина Джоли высказалась о войне в Украине. Звезда сказала, что она молится о нашей стране вместе с остальным миром.

Джоли отметила, что она вместе со своими коллегами с Refugee Agency (компания, которая защищает беженцев) сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека, перемещенных лиц и беженцев в регионе.

— Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка — невозможно переоценить, — написала Джоли в Instagram.

Ранее американская певица Шер публично поддержала Украину. На личной странице в Twitter она обнародовала пост и назвала президента России Владимира Путина “деспотом, который хочет вернуть СССР”.

Также раскритиковал действия президента РФ Стивен Кинг за атаку на Украину. Американский автор рассказов заявил в Twitter, что президент РФ просчитался.

Также осудили войну в Украине и российские звезды. Они н стали молчать и опубликовали свои заявления в Instagram. В своих постах артисты публикуют черные квадраты и с горечью надеются на мирное разрешение военного конфликта. Среди них Максим Галкин, Иван Ургант, Ксения Собчак, Екатерина Варнава и многие другие.