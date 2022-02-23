Американская певица Шер публично поддержала Украину и президента США Джо Байдена в санкциях против России.

На личной странице в Twitter она обнародовала пост и назвала Владимира Путина “деспотом, который хочет вернуть СССР”.

– Почему Украина важна для США? Путин — деспот, который уничтожает героев, и, если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа станет маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят победить нас. И видят прекрасную возможность. Они сеют ненависть, распределение, слабость, – написала Шер.

Why Ukraine’s Important 2????????.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR????????.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring????????2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

75-летняя звезда опубликовала свой пост после исторического брифинга президента США Джо Байдена, когда он объявил о первых санкциях, которые США наложили на Россию.

Ранее на фоне угрозы полномасштабной войны Украину поддержала голливудская актриса Кэтрин Винник. Она поделилась фото в вышиванке, а в Instagram-stories Кэтрин опубликовала видео с флагом Украины и государственным гимном.