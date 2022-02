Американская певица Шер публично поддержала Украину и президента США Джо Байдена в санкциях против России.

На личной странице в Twitter она обнародовала пост и назвала Владимира Путина “деспотом, который хочет вернуть СССР”.

Why Ukraine’s Important 2????????.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR????????.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring????????2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness.

— Cher (@cher) February 23, 2022