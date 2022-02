Всемирно известный писатель Стивен Кинг раскритиковал решение Путина атаковать Украину. Так, американский автор рассказов заявил в Twitter, что президент РФ просчитался.

Mr. Putin has made a serious miscalculation.

He forgot he’s no longer dealing with Trump.

— Stephen King (@StephenKing) February 23, 2022