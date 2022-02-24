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Сделал серьезный просчет: Стивен Кинг раскритиковал Путина за атаку на Украину

24 февраля 2022, 13:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Стивен Кинг
Источник: Getty Images

Всемирно известный писатель Стивен Кинг раскритиковал решение Путина атаковать Украину. Так, американский автор рассказов заявил в Twitter, что президент РФ просчитался.

— Путин сделал серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом, – высказался Кинг.

Помимо писателя, украинские звезды также осудили войну и обратились к россиянам. Слова поддержки высказал Алан Бадоев, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина, Ольга Цибульская, Никита Алексеев, Настя Каменских и многие другие. 

Наши звезды всячески пытаются поддержать украинский народ, а также призывают жителей России выходить на улицы и организовывать протесты против войны.

— Идите на улицы! Потому что прямо сейчас мою страну убивает ваша страна! Прошу распространять, не молчать и действовать, — написал украинский режиссер Алан Бадоев в Instagram.

Мировые знаменитости также на стороне Украины — известная американская певица Шер открыто назвала Владимира Путина деспотом, а певица Cardi B считает, что атака на Украину повлияет на весь мир. Даже миллиардер Ричард Брэнсон призвал весь мир помочь Украине.

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