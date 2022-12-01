Генератор в 2022 году для украинцев, которые дистанционно работают или учатся – настоящий мастхэв.

Он хорошо поддерживает работу электрических устройств и довольно простой в использовании.

Как подключить генератор к дому через розетку – читайте в материале.

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Как подключить генератор к дому через розетку

Генератор просто втыкать в розетку категорически нельзя. Вы можете это сделать, все будет работать, но такой метод серьезно повредит электрическую проводку дома, и даже может вызвать пожар.

Это – незаконный метод, ведь обратная подача электроэнергии в дом может привести к поражению электрическим током любой техники, работающей на линиях электропередач.

Для того, чтобы безопасно и законно подключать генератор, нужно купить переключатель.

Как подключить генератор к дому с помощью автоматического переключателя

Автоматическим переключателем называют устройство, которое устанавливают возле коробки автоматического выключателя в доме.

Его основное задание – переключить сеть дома от электросети на ваш генератор.

Существует два типа переключателей: ручные и универсальные.

Последний вариант – надежнее, ведь они автоматизируют процесс переключения.

Устанавливать переключатель должен электрик со стажем, ведь в ходе установки могут сгореть провода.

Как подключить генератор к дому безопасно: пошаговая инструкция

В первую очередь, возьмите шнур генератора (он подключается к розетке на генераторе и к входу на автоматическом переключателе). Перед тем, как его запустить, переведите переключатель (если он не автоматический) в режим питания от генератора. Генератор должен стоять на улице. Ставить его даже на балконе опасно. После того, как вы все проверили, запустите его. Теперь вы можете по очереди включать секции на своем домашнем автомате. Если переключатель ручной, то после включения основного питания переведите его обратно в режим от сети. Таким способом вы безопасно подключите генератор к дому.