Генератор в 2022 году для украинцев, которые дистанционно работают или учатся – настоящий мастхэв.
Он хорошо поддерживает работу электрических устройств и довольно простой в использовании.
Как подключить генератор к дому через розетку – читайте в материале.
Как подключить генератор к дому через розетку
Генератор просто втыкать в розетку категорически нельзя. Вы можете это сделать, все будет работать, но такой метод серьезно повредит электрическую проводку дома, и даже может вызвать пожар.
Это – незаконный метод, ведь обратная подача электроэнергии в дом может привести к поражению электрическим током любой техники, работающей на линиях электропередач.
Для того, чтобы безопасно и законно подключать генератор, нужно купить переключатель.
Как подключить генератор к дому с помощью автоматического переключателя
Автоматическим переключателем называют устройство, которое устанавливают возле коробки автоматического выключателя в доме.
Его основное задание – переключить сеть дома от электросети на ваш генератор.
Существует два типа переключателей: ручные и универсальные.
Последний вариант – надежнее, ведь они автоматизируют процесс переключения.
Устанавливать переключатель должен электрик со стажем, ведь в ходе установки могут сгореть провода.
Как подключить генератор к дому безопасно: пошаговая инструкция
- В первую очередь, возьмите шнур генератора (он подключается к розетке на генераторе и к входу на автоматическом переключателе).
- Перед тем, как его запустить, переведите переключатель (если он не автоматический) в режим питания от генератора.
- Генератор должен стоять на улице. Ставить его даже на балконе опасно. После того, как вы все проверили, запустите его.
- Теперь вы можете по очереди включать секции на своем домашнем автомате.
- Если переключатель ручной, то после включения основного питания переведите его обратно в режим от сети.
- Таким способом вы безопасно подключите генератор к дому.