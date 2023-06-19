Время от времени у владельцев MacBook появляется необходимость сделать снимок экрана. Но не все пользователи гаджета знают, как делать это быстро.
Как сделать скриншот экрана на MacBook — читайте в нашем материале.
Как сделать снимок всего экрана на MacBook
Здесь все просто, вам необходимо лишь зажать и удерживать вместе три клавиши: Shift, Command и 3.
Через секунду после нажатия, вы услышите характерный звук, а в правом нижнем углу экрана появится маленький эскиз. Чтобы отредактировать скриншот, нажмите на него.
Как сделать скриншот отдельной области экрана
Для этого вам нужно нажать и удерживать вместе клавиши: Shift, Command и 4.
Когда на экране появится отметка, переместите ее на нужную часть экрана и нажмите и удерживайте пробел. Чтобы сделать снимок экрана, отпустите кнопку мыши.
После этого в правом нижнем углу экрана появится маленький эскиз вашего скриншота.
Как сделать скриншот через приложение Снимок экрана
На устройствах Mac снимки или видеозапись экрана могут быть сделаны с помощью специального приложения, которое содержит панель инструментов, позволяющую делать снимки с соответствующими настройками.
Найди программу можно в Launchpad. Чтобы сделать скриншот, вам необходимо:
- перейдите в Launchpad и найдите там Снимок экрана;
- нажмите на приложение;
- на экране появится соответствующее окошко, вам необходимо выбрать, какое именно действие вы хотите выполнить (снимок всего экрана или только определенной части, записать видео и т.д.);
- после выбора, на экране появится эскиз скриншота.
Кстати, если скриншоты вам приходится делать часто, советуем перетащить Снимок экрана на нижнюю панель управления. Это очень легко сделать - просто зажмите приложение и перетащите его вниз.
После этого она начнет отображаться на панели управления. А чтобы сделать скриншот достаточно будет просто нажать на программу.