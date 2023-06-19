Время от времени у владельцев MacBook появляется необходимость сделать снимок экрана. Но не все пользователи гаджета знают, как делать это быстро.

Как сделать скриншот экрана на MacBook — читайте в нашем материале.

Как сделать снимок всего экрана на MacBook Здесь все просто, вам необходимо лишь зажать и удерживать вместе три клавиши: Shift, Command и 3. Через секунду после нажатия, вы услышите характерный звук, а в правом нижнем углу экрана появится маленький эскиз. Чтобы отредактировать скриншот, нажмите на него.

Как сделать скриншот отдельной области экрана Для этого вам нужно нажать и удерживать вместе клавиши: Shift, Command и 4. Когда на экране появится отметка , переместите ее на нужную часть экрана и нажмите и удерживайте пробел. Чтобы сделать снимок экрана, отпустите кнопку мыши. После этого в правом нижнем углу экрана появится маленький эскиз вашего скриншота.