Во флористическом бизнесе важно как красиво собрать букет, так и четко контролировать остатки, своевременно закупать свежий товар, быстро производить продажи и не теряться в ценах и скидках.

Система учета помогает контролировать состав, инвентаризацию, аналитику продаж и финансовые показатели.

Этот материал будет полезен владельцам розничных цветочных магазинов и сетей, а также руководителям, администраторам и кассирам, которые ежедневно отвечают за продажи и порядок в товарном учете.

Мы собрали список программ, отвечающих потребностям цветочного формата, а информация о функционале, тарифах и условиях взяли из официальных источников.

Ключевые выводы

Лучшее универсальное решение – Poster. Подходит для разных форматов розничной торговли, легко масштабируется и закрывает все основные задачи магазина.

Лучший товарный учет и склад – Торгсофт. Имеет детализацию складских сделок и учет товаров по партиям.

Лучшее для онлайн-заказов и доставки — Flora24. Ориентирована на цветочные магазины с витриной онлайн и приемом заказов с доставкой.

Лучшее для сети цветочных магазинов — Poster. Поддерживает несколько точек и складов, централизованную аналитику и гибкое разграничение доступа, что важно при росте бизнеса.

Топ‑4 программы для цветочных магазинов

В этом разделе собрали топ-4 системы учета, которые следует рассмотреть владельцу цветочного магазина для повседневной работы, контроля остатков и продаж. Все данные о программах и ценах принимались с официальных сайтов.

Poster

Poster – это система для автоматизации работы цветочных магазинов. Она подходит как для маленькой точки, так и для сети магазинов.

Сервис помогает упростить ежедневные процессы: от работы на кассе до учета товаров и анализа продаж, поэтому владельцам и работникам приходится тратить меньше времени на рутину.

Отдельно стоит упомянуть Postie AI – встроенного помощника на базе искусственного интеллекта. Он заменяет бизнес-аналитика и ускоряет принятие управленческих решений: достаточно задать вопрос на простом языке — и Postie AI сам найдет данные, сведет их, нарисует графики и даст рекомендации.

Сервис также помогает быстро переносить данные по сканированным накладным и банковским выпискам в систему, что значительно упрощает работу с документами.

Основные возможности:

быстрая работа с кассой на любом устройстве, а также контроль действий работников и учет продаж;

подробный складской учет: контроль остатков цветов и товаров, инвентаризации в реальном времени;

аналитика и финансы — отчеты о продажах, популярных товарах, статистика по клиентам, P&L и Cash Flow;

инструменты по работе с клиентами: программа лояльности, акции и скидки;

интеграции с ПРРО, сервисами онлайн заказов и доставкой.

Стоимость: Программа автоматизации работы магазинов от компании Poster работает по модели подписки. Это позволяет выбрать тариф в зависимости от масштаба бизнеса, ассортимента и погрузки магазина.

При оплате за год тариф Starter стоит от 540 грн. в месяц, а подключение одной кассы с ПРРО — 200 грн. в месяц.

Что следует учесть: Если магазин работает сразу с несколькими каналами продаж (например, сайт, маркетплейсы, соцсети), для полной автоматизации могут потребоваться дополнительные интеграции.

Flora24

Flora24 – это сервис для цветочных магазинов, в котором собраны основные ежедневные процессы: учет товаров, прием заказов, оплата и доставка. Чаще его выбирают небольшие и средние магазины, которым важно иметь все в одном месте.

Что есть в системе:

учет товаров и остатков на складе;

списания и инвентаризации;

онлайн-витрина для заказов;

оформление заказов на будущие даты;

скидки, SMS-рассылки и бонусы для постоянных покупателей.

Сервис работает по подписке. Базовый тариф — 1200 грн в месяц за один магазин.

Из минусов: если сравнивать Flora24 с более универсальными POS-системами, здесь может быть меньше возможностей управления работниками и настройки прав доступа.

Торгсофт

Торгсофт – это программа для учета в розничной торговле, которая хорошо подходит магазинам, где важно четко контролировать склад и остатки. Ее часто рассматривают цветочные магазины и небольшие сети с большим ассортиментом товаров.

Что есть в системе:

детальный складской учет, в том числе работа с партиями товара, перемещение между точками, инвентаризации;

учет весового товара и позиций, которые продаются по частям или отрезаются;

ведение поставщиков и закупок;

скидки, бонусные и дисконтные программы;

возможность подключить интернет-магазин для цветочного магазина или садового центра;

контроль издержек и прибыли.

По стоимости все зависит от формата работы и выбранной конфигурации. Есть варианты как по подписке, так и с разовой покупкой лицензии. Например, Торгсофт-Онлайн стоит от 1090 грн в месяц, а лицензия Торгсофт-Старт – 8850 грн.

Из нюансов: программу не всегда легко освоить с первого раза. Интерфейс выглядит менее современно, чем у многих облачных сервисов, поэтому работникам может понадобиться время на привыкание.

Отдельно следует учесть, что настройки здесь обычно более сложные, а для полноценной работы нередко требуется установка на локальный компьютер. Поэтому запуск может быть не таким быстрым, как у полностью облачных решений.

Chameleon

Хамелеон – это система учета для розничных магазинов с базовыми инструментами для кассы и склада. Более всего она подойдет небольшим цветочным точкам, которым нужен простой учет продаж, товаров и остатков без сложных дополнительных функций.

Что есть в системе:

учет товаров и остатков на складе;

инвентаризации и контроль списаний;

настройка скидок и учетных программ;

базовые отчеты по продажам и обороту.

Относительно стоимости открытых тарифов поставщик не публикует. Цену обычно сообщают отдельно после запроса.

Из нюансов: у системы достаточно ограниченные возможности для интеграции с онлайн-продажами и службами доставки. Также аналитика здесь более простая и менее гибкая, если сравнивать с более современными облачными сервисами.

Вывод

В цветочном бизнесе, где товар скоропортящийся и маржа зависит от точности учета, правильная система автоматизации напрямую влияет на прибыль.

Она минимизирует потери, упрощает инвентаризацию, обеспечивает быстрые продажи и дает прозрачную аналитику для управленческих решений.

Именно от правильного выбора зависит, сможет ли бизнес легко масштабироваться и развивать новые каналы продаж без потери управляемости.