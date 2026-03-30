Во флористическом бизнесе важно как красиво собрать букет, так и четко контролировать остатки, своевременно закупать свежий товар, быстро производить продажи и не теряться в ценах и скидках.
Система учета помогает контролировать состав, инвентаризацию, аналитику продаж и финансовые показатели.
Этот материал будет полезен владельцам розничных цветочных магазинов и сетей, а также руководителям, администраторам и кассирам, которые ежедневно отвечают за продажи и порядок в товарном учете.
Мы собрали список программ, отвечающих потребностям цветочного формата, а информация о функционале, тарифах и условиях взяли из официальных источников.
Ключевые выводы
- Лучшее универсальное решение – Poster. Подходит для разных форматов розничной торговли, легко масштабируется и закрывает все основные задачи магазина.
- Лучший товарный учет и склад – Торгсофт. Имеет детализацию складских сделок и учет товаров по партиям.
- Лучшее для онлайн-заказов и доставки — Flora24. Ориентирована на цветочные магазины с витриной онлайн и приемом заказов с доставкой.
- Лучшее для сети цветочных магазинов — Poster. Поддерживает несколько точек и складов, централизованную аналитику и гибкое разграничение доступа, что важно при росте бизнеса.
Топ‑4 программы для цветочных магазинов
В этом разделе собрали топ-4 системы учета, которые следует рассмотреть владельцу цветочного магазина для повседневной работы, контроля остатков и продаж. Все данные о программах и ценах принимались с официальных сайтов.
Poster
Poster – это система для автоматизации работы цветочных магазинов. Она подходит как для маленькой точки, так и для сети магазинов.
Сервис помогает упростить ежедневные процессы: от работы на кассе до учета товаров и анализа продаж, поэтому владельцам и работникам приходится тратить меньше времени на рутину.
Отдельно стоит упомянуть Postie AI – встроенного помощника на базе искусственного интеллекта. Он заменяет бизнес-аналитика и ускоряет принятие управленческих решений: достаточно задать вопрос на простом языке — и Postie AI сам найдет данные, сведет их, нарисует графики и даст рекомендации.
Сервис также помогает быстро переносить данные по сканированным накладным и банковским выпискам в систему, что значительно упрощает работу с документами.
Основные возможности:
- быстрая работа с кассой на любом устройстве, а также контроль действий работников и учет продаж;
подробный складской учет: контроль остатков цветов и товаров, инвентаризации в реальном времени;
- аналитика и финансы — отчеты о продажах, популярных товарах, статистика по клиентам, P&L и Cash Flow;
- инструменты по работе с клиентами: программа лояльности, акции и скидки;
- интеграции с ПРРО, сервисами онлайн заказов и доставкой.
Стоимость: Программа автоматизации работы магазинов от компании Poster работает по модели подписки. Это позволяет выбрать тариф в зависимости от масштаба бизнеса, ассортимента и погрузки магазина.
При оплате за год тариф Starter стоит от 540 грн. в месяц, а подключение одной кассы с ПРРО — 200 грн. в месяц.
Что следует учесть: Если магазин работает сразу с несколькими каналами продаж (например, сайт, маркетплейсы, соцсети), для полной автоматизации могут потребоваться дополнительные интеграции.
Flora24
Flora24 – это сервис для цветочных магазинов, в котором собраны основные ежедневные процессы: учет товаров, прием заказов, оплата и доставка. Чаще его выбирают небольшие и средние магазины, которым важно иметь все в одном месте.
Что есть в системе:
- учет товаров и остатков на складе;
- списания и инвентаризации;
- онлайн-витрина для заказов;
- оформление заказов на будущие даты;
- скидки, SMS-рассылки и бонусы для постоянных покупателей.
Сервис работает по подписке. Базовый тариф — 1200 грн в месяц за один магазин.
Из минусов: если сравнивать Flora24 с более универсальными POS-системами, здесь может быть меньше возможностей управления работниками и настройки прав доступа.
Торгсофт
Торгсофт – это программа для учета в розничной торговле, которая хорошо подходит магазинам, где важно четко контролировать склад и остатки. Ее часто рассматривают цветочные магазины и небольшие сети с большим ассортиментом товаров.
Что есть в системе:
- детальный складской учет, в том числе работа с партиями товара, перемещение между точками, инвентаризации;
- учет весового товара и позиций, которые продаются по частям или отрезаются;
- ведение поставщиков и закупок;
- скидки, бонусные и дисконтные программы;
- возможность подключить интернет-магазин для цветочного магазина или садового центра;
- контроль издержек и прибыли.
По стоимости все зависит от формата работы и выбранной конфигурации. Есть варианты как по подписке, так и с разовой покупкой лицензии. Например, Торгсофт-Онлайн стоит от 1090 грн в месяц, а лицензия Торгсофт-Старт – 8850 грн.
Из нюансов: программу не всегда легко освоить с первого раза. Интерфейс выглядит менее современно, чем у многих облачных сервисов, поэтому работникам может понадобиться время на привыкание.
Отдельно следует учесть, что настройки здесь обычно более сложные, а для полноценной работы нередко требуется установка на локальный компьютер. Поэтому запуск может быть не таким быстрым, как у полностью облачных решений.
Chameleon
Хамелеон – это система учета для розничных магазинов с базовыми инструментами для кассы и склада. Более всего она подойдет небольшим цветочным точкам, которым нужен простой учет продаж, товаров и остатков без сложных дополнительных функций.
Что есть в системе:
- учет товаров и остатков на складе;
- инвентаризации и контроль списаний;
- настройка скидок и учетных программ;
- базовые отчеты по продажам и обороту.
Относительно стоимости открытых тарифов поставщик не публикует. Цену обычно сообщают отдельно после запроса.
Из нюансов: у системы достаточно ограниченные возможности для интеграции с онлайн-продажами и службами доставки. Также аналитика здесь более простая и менее гибкая, если сравнивать с более современными облачными сервисами.
Вывод
В цветочном бизнесе, где товар скоропортящийся и маржа зависит от точности учета, правильная система автоматизации напрямую влияет на прибыль.
Она минимизирует потери, упрощает инвентаризацию, обеспечивает быстрые продажи и дает прозрачную аналитику для управленческих решений.
Именно от правильного выбора зависит, сможет ли бизнес легко масштабироваться и развивать новые каналы продаж без потери управляемости.