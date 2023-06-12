Telegram – это одно из самых популярных приложений в мире. Кроме добросовестных пользователей, в нем есть и злоумышленники, которые охотятся не только за данными пользователей, но и за доступом в первую очередь к корпоративным аккаунтам в Telegram. Что делать, если взломали Telegram – читайте в материале.

Как понять, что ваш Телеграм взломали

Если вы не можете зайти в свой аккаунт, важно не паниковать, а сразу думать о том, что случилось. На взлом Telegram указывают такие факторы: проблемы с доступом, сообщения в других мессенджерах и соцсетях от ваших знакомых, которые предупреждают вас о необычных активностях от имени вашего профиля в Телеграме.

Кроме этого вам могут приходить на номер телефона или на почту сообщения с кодами доступа к приложению.

Также в последнее время часто присылают различные ссылки, которые подозрительно выглядят. По ним переходить нельзя, если вы хотите сохранить страницы в соцсетях и технику.

Также многие люди, которым ломали страницы, получали уведомления о входе в аккаунт на других устройствах и в сообщении указывались тип гаджета, геолокация, время входа и IP-адрес.

Взломали Telegram: что делать – пошаговая инструкция

Войдите в Telegram и откройте меню Настроек. Найдите вкладку Активные сессии или Устройства. В этом окне посмотрите, на каких устройствах еще в данный момент запущен Телеграм с вашим аккаунтом. Если вы увидели подозрительно активные сессии, выберете Завершить все другие сеансы. Сразу же активируйте двухфакторную аутентификацию в меню Настройки. Во вкладке Конфиденциальность выберите пункт Двухэтапная аутентификация и Код-пароль.

Если у вас уже нет доступа к устройству для изменения настроек, можно заблокировать свою SIM-карту и восстановить свой номер мобильного телефона на новой SIM-карте. Еще один метод – создать новую страницу в Телеграм.

Поэтому для того, чтобы не попадать в такие ситуации, сделайте двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам (даже если их прислал вам родственник).