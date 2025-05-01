Выбор часов — не просто вопрос стиля. Современные модели умеют гораздо больше, чем показывать время: они следят за здоровьем, помогают в тренировках, навигации, управлении звонками и уведомлениями.

Чтобы покупка оказалась действительно полезной и оправданной, важно заранее определить, что именно вы ждёте от часов: эстетики, функциональности или максимальной автономности.

При выборе smart watch стоит обращать внимание на тип часов, материалы корпуса и стекло, водозащиту, емкость аккумулятора, совместимость с вашим смартфоном и, конечно, удобство в повседневной носке.

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Предлагаем подборку отличных новых моделей этого года, на которые точно можно смело потратиться.

TAG Heuer Connected Calibre E5 — роскошные спортивные смарт-часы в карбоновом корпусе и сапфировом стекле. Имеют водонепроницаемость до 50 метров. Автономность достигает 24 часов интенсивного использования. Среди возможностей — эксклюзивные спортивные функции для гольфа, триатлона и бега, а также премиум-циферблаты.

Xiaomi Watch S3 Pro — модель с лаконичным и универсальным стилем. Материалы часов: авиационный алюминий и Gorilla Glass Victus. Защита уровня IP68. Автономность составит до 21 дня без подзарядки. Может измерять артериальное давления, совершает NFC-платежи, имеет встроенный помощник здоровья.

Huawei Watch GT 5 — классика с элементами спортивной элегантности. Сделаны из нержавеющей стали и закаленного стекла. Защита — 5 ATM водонепроницаемости, пылезащита. Автономность длится до 14 дней активного использования. Имеют усовершенствованный мониторинг сна, двойную систему GPS, улучшенный голосовой помощник.

Garmin Fenix 8 Pro — имеет мощный outdoor-дизайн для активных пользователей. Материалы корпуса: сталь с DLC-покрытием и сапфировое стекло. Полная защита от ударов, воды (до 100 м) и экстремальных температур. Автономность часов — до 30 дней в умном режиме. Есть солнечная зарядка, профессиональные карты маршрутов и улучшенный датчик пульса.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra — спортивная премиум модель с акцентом на выносливость. Корпус сделан из армированного алюминия, задняя крышка керамическая. Стандарт защиты — MIL-STD-810H, водостойкость — 10 ATM. Автономность работы составляет до 5 дней в смешанном режиме. Есть спутниковая связь, функция SOS, термометр для тела, интеллектуальное восстановление после тренировок.

Apple Watch X — модель в стиле минимализм с элементами футуризма. Имеет титановый корпус и сапфировое стекло. Поддерживает водонепроницаемость до 100 метров, ударопрочность. Хорошая автономность — до 48 часов активной работы. Среди примечательных возможностей есть мониторинг сахара в крови без прокола кожи и новые жестовые команды для управления.

Новые модели смарт-часов сочетают в себе стиль, продвинутые технологии и практичность — они становятся полноценными помощниками в повседневной жизни. Улучшенные функции здоровья, автономность и прочность делают их особенно удобными для активных и занятых людей. Такие устройства не просто тренд, а действительно полезная инвестиция в комфорт и контроль над своим временем.

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Фото: Deka.ua