Как работа различных подразделений меняет ход событий на фронте: от фортификаций до плена захватчиков.

Преследование ударных БпЛА

Легендарный Азов – это украинское подразделение с настоящими ценностями и традициями. И с момента создания 1 корпуса Национальной гвардии Украины в его подчинение попали практически все виды войск: артиллерия, пехота, разведчики, медики, ПВО, механизированные подразделения и многие другие. И все эти службы очень важны в нашей борьбе.

Линия фронта переживает засилье дронов. И это первое место, где вражеские крылья сталкиваются с нашей противовоздушной обороной. А управляют расчетом зенитных БпЛА военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12 бригады Азов.

Благодаря работе этих парней и девушек, многие российские ударные дроны не достигают мирных городов. Более того, часть из них азовцы уничтожают еще на подлете к линии фронта.

Невидимый, но критически важный вклад

В военной службе есть должности, о которых обычно знают только люди, имеющие отношение к армии. Но без которых не будет функционировать ни одна бригада.

Инженерные войска – те, кто тихо планируют и позволяют вести бойцов вперед. Задача этих военнослужащих – сделать дорогу безопасной для техники и людей. А именно:

рассчитать взрывчатку для разминирования;

построить фортификации;

развернуть антидроновые сетки;

обеспечить логистику и др.

Тысячи украинцев в инженерных войсках работают над тем, чтобы каждый следующий шаг наших защитников был максимально безопасным.

Хитрость и отвага

Недавно на сайте azov.org.ua и YouTube-канале бригады НГУ Азов опубликовали видео, на котором разведчики корпуса берут в плен российских военных. Вблизи Торецка азовцы наткнулись на захватчиков, которые притаились в подвалах домов. Сначала были взяты в плен два россиянина.

Далее военные узнали их позывные и под видом “своих” вышли на остальных оккупантов, которые прятались неподалеку. Таким образом бойцы Азова пополнили обменный фонд без каких-либо потерь и ранений с нашей стороны. Еще и сэкономили боеприпасы за счет хитрости и умного планирования.

Подобные навыки – это результат большого боевого опыта в сочетании с эффективным обучением воинов бригады.

Каждая жизнь – ценность для Азовца

К сожалению, война безжалостна и изнурительна. Города, которые год назад были тыловыми, разрушаются в результате российской агрессии. А местные жители становятся ее жертвами. Однако наши военнослужащие делают все возможное, чтобы помогать гражданским лицам.

Недавно бойцы бригады НГУ Азов совместно с воинами бригады полиции Хищник спасли женщину и ее кота из-под завалов. Дом жительницы Константиновки уничтожил российский КАБ, но военнослужащие вовремя оказали помощь пострадавшей.

Люди – самый ценный ресурс нашей страны. Война на выживание показала, что мы и есть наша сила и самое большое сокровище. И сейчас время, когда каждый может присоединиться к сохранению Украины.

Если ты хочешь планировать, защищать, спасать или даже хитрить на благо Родины – обращайся в рекрутинговый центр Азова.

Фото: Азов