Как связаться с оператором Киевстар: номер

Если вы ищете способ связаться с оператором Киевстар, существует несколько проверенных методов. Также необходимо знать номера, на которые можно звонить. Если вы являетесь абонентом компании, воспользуйтесь коротким номером 466 или многоканальным по номеру 0 800 300 466.

Если вы абонент оплаченного тарифа, соблюдайте следующие шаги:

Прослушайте приветствие и информацию о вашем пакете услуг и тарифе. Нажмите 2 для перехода в главное меню. Прослушайте автоответчик, нажмите 1 для получения информации по телефону. Когда автоответчик перечисляет меню, нажмите 9 для консультации оператора. Ожидайте соединения.

Если вы абонент с контрактным подключением, действуйте следующим образом:

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Прослушайте информацию и приветствие автоответчика. Нажмите 3. При перечислении меню нажмите 9. Ожидайте соединения.

Все звонки по этим номерам бесплатны. Если вы в роуминге, введите 105466# и нажмите Вызов. Не беспокойтесь, вызов будет автоматически отменен. Ожидайте обратного вызова от оператора (номер +380674660466).

Как наладить связь с оператором Киевстар через чат-бот

Виртуальный ассистент может помочь вам в решении различных вопросов, связанных со связью, тарифами и услугами. Если возникнут затруднения, в разговор может вступить живой оператор.

Связаться с ним можно через такие популярные мессенджеры, как Viber, Telegram и Facebook.

Также есть специальное сообщество, где вы можете адресовать свои вопросы оператору.

Как связаться с Киевстаром через приложение

Если ничего не получается, вы можете воспользоваться приложением Мой Киевстар, которое доступно как в Google Play, так и в App Store. Это приложение позволяет удобно отслеживать баланс, управлять расходами и пополнять счет, а также получать консультации в онлайн-чате.