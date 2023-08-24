24 августа 2023 года Украина будет праздновать свой 32-й День Независимости. И хотя в разрыве всемирной истории это небольшой срок, за это время украинцы успели пережить очень многое. Некоторые события и технологии полностью перевернули жизни миллионов людей — от Тамагочи до Дія и покорения космоса.

Факты ICTV вспомнили, как украинцы знакомились с технологиями на протяжении 32 лет независимости.

Интернет

Впервые доступ к интернету появился в Украине в начале 1990-х. Первым узлом доступа стал Институт кибернетики имени В. М. Глушкова, а первым национальным провайдером в 1992 году — Укрінформнет. Правда, это был совсем другой интернет — очень медленным, да и количество пользователей было минимальным.

Тогда не было привычных соцсетей, быстрых и удобных мессенджеров и чат-ботов с ИИ. Однако это позволило украинцам получить доступ к огромному количеству информации, и уже в 2010-х интернет стал самым популярным средством для общения и доступа к информации в Украине.

Пейджеры

Первые пейджеры появились в Украине в 1990-х. Конечно, тогда они были доступны только бизнесменам и тем, кому было важно всегда оставаться на связи. С их помощью можно было передавать короткие текстовые сообщения без телефона. Кстати, именно телефоны и вытеснят пейджеры из рынка электроники. Сейчас такой девайс может лишь удивить молодое поколение.

Кабельное телевидение

Первое кабельное телевидение появилось в Украине в 1991 году благодаря компании Реал-ТБ, которая предоставляла услугу в Киеве, а затем и по всей Украине. Значительное влияние кабельное оказало на украинцев в начале 2000-х благодаря доступности услуги. В СССР такого не было, поэтому огромный выбор каналов и четкая картинка не могли не радовать украинцев.

Тамагочи

Впервые Тамагочи в Украине появились в конце 1990-х. Это детская игрушка, которая представляла собой электронный симулятор питомца. Животное отображалось на небольшом экране, и его нужно было кормить и развлекать, чтобы он вырос здоровым и счастливым. Целое поколение детей училось ответственности благодаря Тамагочи, и сейчас многие из них имеют свои полноценные семьи.

Тетрис

Популярная видеоигра Тетрис была полноценным конкурентом Тамагочи. Однако здесь нужно было умело складывать блоки на полу, заполняя пустые пространства — многие дети развивали логику часами напролет, нажимая на кнопки интерактивной игрушки. Приставка детства работала на батарейках и даже воспроизводила звуки. Очередной девайс, о котором помнят и по сей день, ведь это одна из самых популярных игр на планете.

Sony PlayStation

Японская компания Sony выпустила свою первую консоль PlayStation в 1994 году — спустя время новинка добралась до Украины. Редко кто из детей имел такую приставку — она была относительно дорогой, интерфейс был только на английском, да и выбор игр тогда не казался очень большим. Но уже PlayStation 2 стала популярной и в Украине в начале 2000-х. За полноценными играми, которых было предостаточно в доступе, весело проводило время не одно поколение.

Компьютеры

И хотя история компьютера началась еще в первой половине XX ст., они стали “домашними” в Украине в начале 2000-х. Тогда обчислительное устройство начали покупать для работы, видеоигр и учебы — оно постепенно вытесняло телевизор из жизни украинцев.

Спустя время появилась возможность подключить интернет, и это знаменовало новую эру для нас всех — появилась возможность онлайн-общения, получения полезной информации и просмотра контента.

Смартфоны и культ Apple

Смартфоны обрели популярность в Украине в конце 2000-х, когда стали доступными для простых пользователей. Обычно они имели операционную систему Android, пока настоящий фурор не произвел Стив Джобс, представив в 2007 году первый iPhone. Тогда глава Apple заявил, что это абсолютно новый продукт, который совмещает доступ к интернету, MP3-плеер и телефон. Сейчас у многих украинцев в руках новые iPhone, без которых современную жизнь трудно представить.

Мессенджеры

С появлением интернета появилась и возможность общения — тогда не было привычных соцсетей, где нужно заполнять свой профиль, добавлять в друзья и обмениваться смешными видео или музыкой. Изначально мессенджеры были только в текстовом формате — многие точно помнят ICQ. Массовую популярность мессенджеры завоевали в конце 2000-х, когда смартфоны стали доступными. Сейчас без Telegram, WhatsApp и Viber трудно представить свою жизнь.

Соцсети

Соцсети — это как телефонная книга со знакомыми, но с расширенным функционалом. В начале 2000-х популярными в Украине были очень похожими между собой российский сервис Вконтакте и американский Facebook.

Если в начале развития соцсетей можно было только добавлять в друзья знакомых и писать им сообщения, то теперь есть возможность смотреть видео, запускать трансляции и даже заказывать рекламу. Вместе с сервисами развивались и украинцы, которые в соцсетях знакомились, вместе изучали мир и обсуждали происшествия в стране, как это делают и по сей день.

Электрокары

Технологии развиваются во всех направлениях — это касается и транспорта. Если раньше был выбор между бензиновыми и дизельными авто, то с начала 2010-х можно было обращать внимание на гибриды и электрокары. Экологически чистые авто продолжают завоевывать рынок. Сегодня украинские водители предпочитают покупать Nissan Leaf, Tesla и Toyota.

Онлайн-банкинг

Практически у каждого из нас есть банковская карточка. Управлять ею можно через мобильное приложения. Услуга стала популярной в 2010-х. С помощью смартфона можно мгновенно перечислить средства, оплатить коммуналку или же связаться со службой поддержки. Среди самых популярных приложений — monobank и Приват24.

Криптовалюта

Цифровые валюты стали популярными в Украине в то же время, что и во всем мире — в средине 2010-х. Это было на фоне резкого подорожания биткоина и инвестиций в него. Те, кто покупал эти цифровые монеты за несколько долларов, моментально становились миллионерами. Сейчас Украина является одной из стран, где криптовалюта пользуется огромной популярностью.

Не исключено, что в ближайшее время это будет отдельным сектором экономики. Даже в условиях войны Украина принимала донаты в криптовалюте на помощь ВСУ и собрала миллионы долларов.

Облачные хранилища

Технология стала популярной относительно недавно. Ее суть — использование серверов посторонних компаний для хранения важной информации или обработки данных. Это позволяет экономить на покупке дорогостоящего оборудования и потреблении электроэнергии. Облачное хранилище даже задействовано в сервисе Дія — Минцифры подписало договор с Google Cloud в 2021 году, и теперь часть информации обрабатывается и хранится на серверах поисковика.

Дія и админуслуги

Впервые сервис Дія был запущен в 2019 году. По сути, это сервис с админуслугами для украинцев. В мобильном приложении Дії отображаются все важные для гражданина документы, можно сменить место жительства, оплатить штраф, налоги и даже получить справку об отсутствии судимости.

В целом более 100 популярных админуслуг уже доступны в онлайн-режиме, и их количество увеличивается с каждым днем. Благодаря Дії Украина стала первым цифровым государством в мире.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект — мечта и страх многих ученых. И хотя компьютер до сих пор не может думать, как человек, в сети уже есть сервисы, которые имитируют его поведение. К примеру, в конце 2022 года стал популярным чат-бот Chat GPT — он способен искать информацию в интернете, отвечать на вопросы, сочинять стихи и просто вести беседу, как настоящий человек. Многие украинцы используют его во время работы или же ради экономии времени. Кстати, недавно в Google представили свой чат-бот Bard.

Покорение космоса

Даже во время войны украинцы не отказываются от возможности изучить космос. К примеру, SpaceX отправил в космос украинский спутник PolyITAN-HP-30. Задача нашего аппарата — сделать исследование касательно функционирования теплых труб для дальнейшей термостабилизации аппаратов. Наноспутник улетел в космос на ракете Falcon-9.

Интернет вещей

Интернет вещей — довольно новая тема не только для Украины, но и для всего мира. Простыми словами — это цифровая собственность, которая имеет свою ценность, а ее владелец имеет на нее права. К примеру, NFT-токен, который представляет собой снимок, картину, песню или любой другой контент.

Украинцы уже оценили интернет вещей — к примеру, в 2021 году Дорофеева запустила свою NTF-игру, а IT-специалисты заработали 3 млн грн за NTF с Джавелинами и Призраком Киева.

Starlink

Starlink — это спутниковый интернет от Илона Маска. Он позволяет иметь доступ к сети в любом уголке мира, и украинцы оценили возможность сервиса, который запустили пять лет назад. С начала полномасштабной войны в 2022 году глава Starlink помог украинцам, предоставив доступ к сервису и передав десятки тысяч терминалов, которыми пользуются военные на фронте по сей день.

Беспилотники

Если дрон в привычном смысле слова был создан для транспортировки небольших предметов по воздуху, то в Украине летательный аппарат имеет другое назначение. За время войны дроны помогают украинским военным делать разведку по воздуху, направлять и корректировать артиллерийский огонь и даже ликвидировать живую силу и технику противника. В Украине также развивается производство беспилотников, ведь они играют важную роль в этой войне.

С оглядкой на все вышеперечисленное можно сказать, что украинцы проделали огромный путь развития, а за свои 32 года независимости Украина стала современным государством, которое может стать примером в некоторых аспектах для других. Развитие и дальше будет набирать обороты, а наша жизнь будет только улучшаться.

Фото: Unsplash, Depositphotos