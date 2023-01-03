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SpaceX отправит в космос украинский наноспутник: онлайн-трансляция запуска

3 января 2023, 15:19
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
SpaceX отправит в космос украинский наноспутник: онлайн-трансляция запуска
Источник: Unsplash

SpaceX отправит в космос украинский спутник PolyITAN-HP-30. Аппарат был создан к 30-летию независимой Украины, и теперь он отправится в космос, чтобы помочь нашим исследователям.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Трансляцию запуска Falcon-9 с украинским наноспутником можно посмотреть ниже:

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Так, запуск ракеты Falcon-9 с аппаратом PolyITAN-HP-30 запланирован на 3 января в 16:56 по Киеву. Взлет состоится в США на мысе Карнаверал.

— Наноспутник создали ученые Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского исключительно за бюджетные средства, предоставляемые Министерством образования и науки Украины в рамках реализации соответствующих проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования, — сообщили в министерстве.

Известно, что задача украинского наноспутника в космосе — помочь с исследованиями касаемо функционирования теплых труб для дальнейшей термостабилизации аппаратов. 

В КПИ сейчас активно следят за процессом взлета и отправки аппарата.

КПІ КПІ

Для SpaceX — это очередной запуск ракеты за последние недели. В конце декабря 2022 корпорация отправила в космос 54 спутника Starlink нового поколения. Новинка позволит принимать связь прямо на смартфон, без дополнительной аппаратуры. В планах компании — запустить до 30 тыс. подобных спутников.

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