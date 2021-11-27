Українська співачка Надя Дорофєєва запускає власну NFT гру під назвою IDOLLS.

У суботу 27 листопада на конференції The Conference. NFT вона особисто презентувала першого персонажа.

У фіналі презентації артистка відкрила аукціон, у рамках якого персонажа можна придбати до 16:20, 5 грудня. Спільний проект розробляють MOZGI GROUP та SpaceSeven. Вихід NFT-ігри IDOLLS від DOROFEEVA заплановано на весну 2022 року.

Надя Дорофєєва є однією з перших українських артисток, які звернули увагу на сферу NFT, яка швидко розвивається. Вона вирішила підійти до цієї теми нестандартно та новаторськи, створивши цілий всесвіт у вигляді гри, яка існуватиме та розвиватиметься зовсім самостійно.

Охочі зможуть купити капсулу, в якій буде приховано три персонажі, з яких кожен буде унікальним. Покупець не знатиме, які саме персонажі там перебувають. Розпакувавши капсулу, можна вирішити, чи залишити всіх трьох персонажів та продовжити збирати колекцію, продати когось або купити так званий зоряний пил, щоб схрестити їх, отримавши потомство. В останньому випадку IDOLL матиме абсолютно несподіваний набір атрибутів та характеристик.

IDOLL DOROFEEVA – це NFT-персонаж, ідол майбутнього, який поєднує різноманітні атрибути, таланти та якості. В ідеї гри та кожного персонажа закладено філософію артистки, згідно з якою, потрібно розвиватися, бути багатогранною та поєднувати в собі безліч талантів та навичок. Перший персонаж, який було представлено на конференції, стане прабатьком решти.

– Мене дуже цікавить тема NFT, і мені хочеться бути однією з перших, хто в неї порине та популяризує серед аудиторії. Для мене NFT – це новий виток у сучасному мистецтві, новий формат, у якому ми творитимемо, генеруватимемо та реалізовуватимемо найнестандартніші ідеї, – сказала Дорофєєва.

За словами артистки, її IDOLL є персонажем, який включає риси та стиль співачки. Він вийшов унікальним, сміливим та яскравим персонажем майбутнього.

NFT (non-fungible token – незамінний токен) являє собою унікальну одиницю даних, актив, який зберігається в цифровому каталозі – блокчейне – та є незамінним.

Наприклад, NFT може бути будь-яка картинка, фотографія, відео, анімація, аудіо файл та інше. У той час, як копії цих цифрових елементів доступні для всіх, NFT відстежуються в блокчейнах, щоб надати власнику підтвердження права власності, що не пов’язано з авторським правом.