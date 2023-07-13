В Украине заработал чат-бот от Google с использованием искусственного интеллекта — Bard. Сервис доступен на украинском языке, и он способен выполнять различные задачи.

Что такое Bard?

Bard — это чат-бот, который работает на основе технологий искусственного интеллекта. Его основная задача — искать информацию в сети и давать четкий ответ на конкретные вопросы. Это намного быстрее, чем искать информацию вручную по сайтам.

Функционал Bard

Помимо поиска информации, сервис от Google способен озвучивать ответы — это удобно, если хочется узнать правильное произношение слов, или же быстро заучить стих.

Чтобы не выполнять одинаковый запрос по несколько раз, пользователь получит доступ к истории общения — весь диалог будет на мониторе.

Для IT-специалистов есть возможность экспорта кода Python у Replit.

Чтобы показать навыки Bard друзьям, можно даже делиться диалогами с друзьями.

Как пользоваться?

Оценить новинку можно бесплатно на сайте сервиса — нужно принять условия использования и вводить вопросы в пустое поле, а затем дождаться ответа спустя несколько секунд.

Различия между ChatGPT

Bard имеет большую базу знаний и может генерировать более креативные и информативные ответы, чем ChatGPT от Microsoft. В целом, разные базы данных — это главное отличие, и здесь выигрывает новый сервис. К тому же, новинка от Google выглядит для пользователя более человекоподобным, что делает использование приятным.

Впрочем, далеко не все боты внедряются для дополнительных возможностей в сайты. К примеру, Маск рассказала о сервисе в Twitter, который ищет члены на снимках для блокировки. Известно, в соцсети есть строгие правила касательно публикации контент 18+.