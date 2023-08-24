24 серпня 2023 року Україна святкуватиме свій 32-й День Незалежності. І хоча в розриві всесвітньої історії це невеликий термін, за цей час українці встигли пережити дуже багато. Деякі події та технології повністю перевернули життя мільйонів людей – від Тамагочі до Дії та підкорення космосу.

Факти ICTV згадали, як українці знайомилися з технологіями протягом 32 років незалежності.

Інтернет

Уперше доступ до інтернету з’явився в Україні на початку 1990-х. Першим вузлом доступу став Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, а першим національним провайдером 1992 року — Укрінформнет. Щоправда, це був зовсім інший інтернет – дуже повільним, та й кількість користувачів була мінімальною.

Тоді не було звичних соцмереж, швидких і зручних месенджерів та чатботів із ШІ. Однак це дало змогу українцям отримати доступ до величезної кількості інформації. Вже у 2010-ті інтернет став найпопулярнішим засобом для спілкування та доступу до інформації в Україні.

Пейджери

Перші пейджери з’явилися в Україні в 1990-х роках. Звичайно, тоді вони були доступні тільки бізнесменам і тим, кому було важливо завжди залишатися на зв’язку. З їхньою допомогою можна було передавати короткі текстові повідомлення, не використовуючи телефон. До речі, саме телефони і витіснять пейджери з ринку електроніки. Зараз такий девайс може лише здивувати молоде покоління.

Кабельне телебачення

Перше кабельне телебачення з’явилося в Україні в 1991 році завдяки компанії Реал-ТБ, яка надавала послугу в Києві, а потім і по всій Україні. Кабельне мало значний вплив на українців на початку 2000-х завдяки доступності послуги. В СРСР такого не було, тому величезний вибір каналів і чітка картинка не могли не радувати.

Тамагочі

Вперше Тамагочі в Україні з’явилися наприкінці 1990-х. Це дитяча іграшка, електронний симулятор вихованця. Тварина відображалася на невеликому екрані, і її потрібно було годувати і розважати, щоб вона виросла здоровою і щасливою. Ціле покоління дітей вчилося відповідальності завдяки Тамагочі, а зараз багато хто з них має свої повноцінні сім’ї.

Тетрис

Популярна відеогра Тетрис була повноцінним конкурентом Тамагочі. Тут потрібно було вміло складати блоки на підлозі, заповнюючи порожні простори – багато дітей годинами розвивали логіку, натискаючи на кнопки інтерактивної іграшки. Приставка дитинства працювала на батарейках і навіть відтворювала звуки. Черговий девайс, про який пам’ятають і донині, адже це одна з найпопулярніших ігор на планеті.

Sony PlayStation

Японська компанія Sony випустила свою першу консоль PlayStation 1994 року – через деякий час новинка дісталася України. Проте мало хто міг дозволити собі цю приставку – вона була відносно дорогою, інтерфейс був тільки англійською, та й вибір ігор тоді не здавався дуже великим. Але вже PlayStation 2 стала популярною і в Україні на початку 2000-х. За повноцінними іграми, яких було більш ніж достатньо в доступі, весело проводило час не одне покоління.

Комп’ютери

І хоча історія комп’ютера розпочалася ще в першій половині XX ст., вони стали “домашніми” в Україні на початку 2000-х. Тоді обчислювальний пристрій почали купувати для роботи, відеоігор і навчання – він поступово витісняв телевізор із життя українців.

Через деякий час з’явилася можливість підключити інтернет, і це знаменувало нову еру для нас усіх – з’явилася можливість онлайн-спілкування, отримання корисної інформації та перегляду контенту.

Смартфони та культ Apple

Смартфони отримали популярність в Україні наприкінці 2000-х, коли стали доступними для простих користувачів. Зазвичай вони мали операційну систему Android, але пізніше справжній фурор здійснив Стів Джобс, представивши в 2007 році перший iPhone. Тоді глава Apple заявив, що це абсолютно новий продукт, який поєднує доступ до інтернету, MP3-плеєр і телефон. Зараз у багатьох українців у руках нові iPhone, без яких сучасне життя важко уявити.

Месенджери

З появою інтернету з’явилася і можливість онлайн-спілкування – тоді не було звичних соцмереж, де потрібно заповнювати свій профіль, додавати в друзі та обмінюватися смішними відео чи музикою. Спочатку месенджери були тільки в текстовому форматі – багато хто точно пам’ятає ICQ. Масову популярність месенджери завоювали наприкінці 2000-х, коли смартфони стали доступними. Зараз без Telegram, WhatsApp і Viber важко уявити своє життя.

Соцмережі

Соцмережі – це як телефонна книга зі знайомими, але з розширеним функціоналом. На початку 2000-х популярними в Україні стали російський сервіс Вконтакте та американський Facebook, які були дуже схожими між собою.

Якщо на початку розвитку соцмереж можна було лише додавати знайомих в друзі та писати їм повідомлення, то тепер доступні перегляд відео, запуск трансляцій і навіть замовлення реклами. Разом із сервісами розвивалися й українці, які в соцмережах знайомилися, разом вивчали світ й обговорювали події в країні, як це роблять і донині.

Електрокари

Технології розвиваються в усіх напрямах – це стосується і транспорту. Якщо раніше був вибір між бензиновими та дизельними авто, то з початку 2010-х можна звертати увагу на гібриди та електрокари. Екологічно чисті авто продовжують завойовувати ринок. Сьогодні серед популярних моделей — Nissan Leaf, Tesla та Toyota.

Онлайн-банкінг

Практично в кожного з нас є банківська картка. Керувати нею можна через мобільний додаток. Послуга стала популярною у 2010-х. За допомогою смартфона можна миттєво перерахувати кошти, оплатити комуналку або ж зв’язатися зі службою підтримки. Серед найпопулярніших додатків – monobank і Приват24.

Криптовалюта

Цифрові валюти стали популярними в Україні в той самий час, що і в усьому світі – в середині 2010-х. Це було на тлі різкого подорожчання біткоїна та інвестицій у нього. Ті, хто купував ці цифрові монети за кілька доларів, моментально ставали мільйонерами. Зараз Україна є однією з країн, де криптовалюта дуже популярна.

Ймовірно, що найближчим часом це буде окремим сектором економіки. Навіть в умовах війни Україна приймала донати в криптовалюті на допомогу ЗСУ і зібрала мільйони доларів.

Хмарні сховища

Технологія стала популярною відносно недавно. Її суть – використання серверів сторонніх компаній для зберігання важливої інформації або опрацювання даних. Це дає змогу економити на купівлі дороговартісного обладнання та споживанні електроенергії. Хмарне сховище навіть задіяно в сервісі Дія – Мінцифри підписало договір із Google Cloud 2021 року. Тепер частина інформації опрацьовується і зберігається на серверах пошуковика.

Дія та адмінпослуги

Уперше сервіс Дія було запущено 2019 року. Це сервіс з адмінпослугами для українців. У мобільному застосунку Дії відображаються всі важливі для громадянина документи, можна змінити місце проживання, оплатити штраф, податки і навіть отримати довідку про відсутність судимості.

Загалом понад 100 популярних адмінпослуг уже доступні в онлайн-режимі, і їхня кількість збільшується з кожним днем. Завдяки Дії Україна стала першою цифровою державою у світі.

Штучний інтелект

Штучний інтелект – мрія і страх багатьох учених. І хоча комп’ютер досі не може думати, як людина, у мережі вже є сервіси, які імітують її поведінку. Наприклад, наприкінці 2022 року став популярним чатбот Chat GPT – він здатний шукати інформацію в інтернеті, відповідати на запитання, складати вірші та просто вести бесіду, як справжня людина. Багато українців використовують його під час роботи або ж заради економії часу. До речі, нещодавно в Google представили свій чатбот Bard.

Підкорення космосу

Навіть під час війни українці не відмовляються від можливості вивчати космос. Наприклад, SpaceX відправив у космос український супутник PolyITAN-HP-30. Завдання нашого апарата — зробити дослідження щодо функціонування теплих труб для подальшої термостабілізації апаратів. Наносупутник полетів у космос на ракеті Falcon-9.

Інтернет речей

Інтернет речей – доволі нова тема не лише для України, а й для всього світу. Простими словами – це цифрова власність, яка має свою цінність, а її власник має на неї права. Приміром, NFT-токен: знімок, картина, пісня або будь-який інший контент.

Українці вже оцінили інтернет речей – наприклад, 2021 року Дорофєєва запустила свою NTF-гру, а IT-фахівці заробили 3 млн грн за NTF із Джавелінами та Привидом Києва.

Starlink

Starlink – це супутниковий інтернет від Ілона Маска. Він дає доступ до мережі в будь-якому куточку світу. Українці також оцінили можливості сервісу, який запустили п’ять років тому. Від початку повномасштабної війни 2022 року очільник Starlink допоміг українцям, надавши доступ до сервісу та передавши десятки тисяч терміналів, якими користуються військові на фронті донині.

Безпілотники

Якщо дрон у звичному сенсі був створений для транспортування невеликих предметів повітрям, то в Україні літальний апарат має інше призначення. За час війни дрони допомагають українським військовим робити розвідку в повітрі, спрямовувати та коригувати артилерійський вогонь і навіть ліквідовувати живу силу та техніку противника. В Україні також розвивається виробництво безпілотників, адже вони відіграють важливу роль у цій війні.

Озираючись на все перераховане вище, можна сказати, що українці пройшли величезний шлях розвитку, а за свої 32 роки незалежності Україна стала сучасною державою, яка може стати прикладом у деяких аспектах для інших. Розвиток і далі набиратиме обертів, а наше життя буде тільки поліпшуватися.

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