SpaceX отправила космических туристов на МКС

Компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию первый экипаж, состоящий из четырех космических туристов.
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде.
Видео запуска SpaceX традиционно транслировала на YouTube.
В составе туристического экипажа:
- бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия;
- американский бизнесмен Ларри Коннор;
- инвестор из Канады Марк Пати;
- израильский предприниматель Итан Стиббе.
Ax-1 crew are go for launch pic.twitter.com/FiyivQzEiL
— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
Первая ступень ракеты Falcon 9 спустя 9 минут успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане, а корабль Crew Dragon вышел на орбиту.
Ожидается, что туристы прибудут на МКС 9 апреля, через 8 дней они вернутся на Землю. По данным СМИ, путешествие на МКС обошлось каждому туристу в $55 млн.
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