SpaceX отправила космических туристов на МКС

Компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию первый экипаж, состоящий из четырех космических туристов.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде.

Видео запуска SpaceX традиционно транслировала на YouTube.

В составе туристического экипажа:

Ax-1 crew are go for launch pic.twitter.com/FiyivQzEiL

— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022