SpaceX отправила космических туристов на МКС

Компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию первый экипаж, состоящий из четырех космических туристов.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде.

Видео запуска SpaceX традиционно транслировала на YouTube.

В составе туристического экипажа:

бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия;

американский бизнесмен Ларри Коннор;

инвестор из Канады Марк Пати;

израильский предприниматель Итан Стиббе.

Ax-1 crew are go for launch pic.twitter.com/FiyivQzEiL — SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022

Первая ступень ракеты Falcon 9 спустя 9 минут успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане, а корабль Crew Dragon вышел на орбиту.

Ожидается, что туристы прибудут на МКС 9 апреля, через 8 дней они вернутся на Землю. По данным СМИ, путешествие на МКС обошлось каждому туристу в $55 млн.