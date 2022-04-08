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SpaceX отправила космических туристов на МКС

8 апреля 2022, 19:46
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
SpaceX отправила космических туристов на МКС

Компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию первый экипаж, состоящий из четырех космических туристов.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде.

Видео запуска SpaceX традиционно транслировала на YouTube.

В составе туристического экипажа:

  • бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия;
  • американский бизнесмен Ларри Коннор;
  • инвестор из Канады Марк Пати;
  • израильский предприниматель Итан Стиббе.

Первая ступень ракеты Falcon 9 спустя 9 минут успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане, а корабль Crew Dragon вышел на орбиту.

Ожидается, что туристы прибудут на МКС 9 апреля, через 8 дней они вернутся на Землю. По данным СМИ, путешествие на МКС обошлось каждому туристу в $55 млн.

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Теги
SpaceX , Илон Маск , МКС
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