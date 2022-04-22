На днях в Украине разрешили всем желающим пользоваться спутниковым интернетом Starlink. Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь во время телемарафона рассказал о работе технологии на территории нашей страны.

— Сразу скажу, что раньше не было никаких ограничений, которые касались использования Starlink. У нас были нормативные ограничения, но благодаря оперативным усилиям в Украине разрешили пользоваться спутниковым интернетом всем украинцам в период военного положения. Саму систему нам отправил Илон Маск и власти США для поддержки связи между военными — это касается и критически важной инфраструктуры, — рассказал Юрий.

Щиголь добавил, что для использования Starlink, необходимо приобрести терминал — его стоимость около $500 (14 800 грн). С помощью приложения на смартфон можно подключиться к аппаратуре, после чего интернет станет доступным.

— В первую очередь, спутниковый интернет необходим многим предприятиям, которые работают с помощью беспроводной сети. Во многих городах связь работает нестабильно — Starlink поможет решить эту проблему. Сейчас компания SpaceX открывает представительство в Украине — процесс уже запущен, и в скором времени они будут предоставлять весь спектр услуг на территории нашей страны, — добавил глава Госспецсвязи.