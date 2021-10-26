Facebook Papers — именно так назвали скандал вокруг соцсети, который разгорается на протяжении последних недель. Опубликованные документы компании пролили свет на проблемы соцсети — Facebook получает выгоду, разжигая ненависть между пользователями, негативно влияя даже на подростков.

Факты ICTV собрали главную информацию о громком скандале под названием Facebook Papers.

Как все началось

Все началось с интервью бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, которое она дала телекомпании CBS 5 октября. Три года работы в компании она тайно копировала внутренние документы корпорации, после чего передала их властям и прессе. В интервью Фрэнсис утверждала, что стремление заработать подталкивает соцсеть продвигать посты с противоречивым содержанием, провоцирующим злость и вражду.

25 октября 17 зарубежных СМИ опубликовали десятки тысяч страниц внутренних документов компании, которые показали все недостатки соцсети, а также ее влияние на пользователей.

На основе полученной информации медиа обвиняют Facebook в распространении дезинформации перед выборами 2020 года. Также Цукерберга обвинили в бездействии во время распространения опасной информации по соцсети, которая могла подтолкнуть протестующих к штурму Капитолия США.

Чем важны слитые документы

Они являются основанием для жалоб бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в отношении компании. Также Wall Street Journal уже обвинял Facebook в негативном влиянии на пользователей, основываясь на внутренних исследованиях соцсети, о которых говорилось в документах. На этом фоне зарубежные СМИ публикуют различные расследования и материалы, опираясь на документы Фрэнсис.

Facebook Papers — ключевые тезисы

Компания Facebook создала тестовую учетную запись для несуществующей женщины из Северной Каролины, которая следила за аккаунтом бывшего президента США Дональда Трампа.

В документах также сообщается о проблемах с привлечением молодой аудитории в соцсеть, и руководство Facebook не знает, как это исправить. Аналогичная ситуация и с Instagram.

Компания Facebook занимает монопольное положение на рынке США. По данным экспертов, жители США тратят 80% своего свободного времени на различные сервисы компании — ежедневно Facebook пользуются около 172 млн человек. Для сравнения, в YouTube каждый день просматривают видео около 120 млн пользователей.

Facebook продолжает бороться с дублированием аккаунтов. По данным корпорации, около 15% учетных записей, созданных за 2017 год — это фейковые страницы пользователей. Правда, инвесторы относительно этой тенденции не были в курсе.

Распространение ложной и токсичной информации — одна из главных проблем соцсети. Внутри сервиса — огромное количество фейковых учетных записей, которые создавались для распространения ложной или токсичной информации. Однако удалять аккаунты не спешили — именно они составляют львиную долю регистраций за последнее время. Facebook попросту невыгодно портить статистику.

Соцсеть делает все, чтобы сохранить прирост новых пользователей. К примеру, Facebook тестировала даже скрытие лайков, но после снижения активности эксперимент приостановили.

Одна из главных проблем сервиса — модерация контента. Известно, что жители США составляют всего лишь 10% из всех активных пользователей Facebook, но корпорация тратит около 84% ресурсов на проверку их публикаций. Известно, что в Индии наблюдается нехватка экспертов. На весь Афганистан, где у сервиса 5 млн пользователей, есть всего несколько модераторов со знанием языка — подобная проблема наблюдается и в других странах.

Команда Facebook из 15 тыс. человек просто не может модерировать весь контент. Поверка публикации происходит на 70 языках, а сервисы соцсети доступны на 110.

По данным издания CNN, Facebook используют для торговли людьми. Компания не прикладывала достаточно усилий, чтобы прекратить этот процесс.

Facebook готова пойти на все, чтобы сохранить количество пользователей. К примеру, в 2020 году сеть блокировала публикации оппозиции Вьетнама по просьбе правительства. В документах сообщается, что Цукерберг лично дал на это разрешение.

Facebook создала белый список для знаменитостей и влиятельных людей, которые имели впечатляющее количество преимуществ в соцсети — их публикации не модерировались, к тому же учетные записи не блокировали из-за многочисленных нарушений.

Что на это ответил Facebook

26 октября глава соцсети Марк Цукерберг впервые прокомментировал публичные обвинения. Он отметил, что секретные материалы помогают общественности делать ложные обвинения.

— Добросовестная критика помогает нам стать лучше, но в этом случае мы видим попытки исказить представление о Facebook, выборочно основываясь на внутренних документах корпорации, — заявил Цукерберг.

Как скандал повлиял на Facebook

В первую очередь это негативно сказалось на репутации корпорации — инвесторы уже настороженно относятся к компании.

Однако, по данным аналитиков CNN, акции пойдут вверх, а не вниз. Рекламодатели не отменят покупку рекламы в пределах соцсети после утечки данных.

Нужно ли регулирование соцсети со стороны государственных органов

Эллисон Морроу из CNN ранее сообщала, что если бы стыд заставил Facebook измениться, это произошло бы после президентских выборов 2016 года. Так что регулирование Facebook и других интернет-компаний будет зависеть от Конгресса. Европейский Союз уже ввел в действие некоторые правила конфиденциальности, влияющие на пользователей из США.

Как можно изменить Facebook

По мнению бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, для регулировки нужно создать специальное агентство, которое будет следить за Facebook и другими корпорациями. Подобная практика уже используется в других отраслях — от банковского дела до телевидения. Федеральная комиссия связи также может получить новые полномочия.

В New York Times назвали два способа для регулирования соцсети: создание нового федерального агентства по надзору за сервисами и принятие новых законов о конфиденциальности.

Скандал вокруг Facebook только набирает обороты — остается лишь следить за происходящим.