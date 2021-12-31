В ночь на 31 декабря поисковый сервис Google обновил дудл, чтобы попрощаться с уходящим 2021 годом.

Компания решила несколько разнообразить своеобразную гирлянду, которая обрамляла буквы логотипа в течение месяца.

Так, на букву G надели праздничный колпак, а центральная буква o превратилась в желтый шарик. На ее фоне мелькает конфета, на желто-фиолетовой обертке которой написала цифра 2021.

Гирлянда рядом с логотипом так же, как и раньше, сверкает синими, красными, желтыми и зелеными огоньками, что дублируют цвета бренда поискового сервиса.

– Это завершение 2021 года – счастливый канун Нового года! – комментируют в компании праздничный дудл 31 декабря 2021 года.

Если нажать на логотип, то поисковик переадресует на страницу, где содержится вся полезная информация по запросу Новый год.

Напомним, что наблюдали дудл-гирлянду пользователи сети в Украине почти весь декабрь.

Лишь на несколько дней компания заменяла ее для того, чтобы они поиграли в игру-головоломку, созданную специально ко Дню пиццы.

Менялась гирлянда также, чтобы призвать украинцев к вакцинации и поздравить с Днем зимнего солнцестояния.