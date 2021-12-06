Компания Google 6 декабря 2021 года посвятила интеллектуальный дудл одному из самых популярных блюд во всем мире – пицце.

Именно в этот день в 2007 году кулинарное искусство создания неаполитанской Пицайоло было внесено в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Google представил игру-головоломку пиццы из нескольких любимых начинок для пиццы со всего мира. Пользователям предлагается нарезать ломтики в соответствии с типом заказанной пиццы.

— В игре нужно внимательно следить за начинками и количеством кусочков – чем точнее заказ, тем больше звезд вы получите, — говорится в описании Google.

Юго-западный итальянский город Неаполь считается местом рождения пиццы, именно теста с помидорами и сыром, еще с конца 1700-х годов. Именно в Неаполе начинается история пиццы.

Сегодня в мире ежегодно потребляется около 5 млрд пиццы. В Google отмечают, что только в США ежесекундно употребляется 350 кусочков пиццы.

Google посвятил дудл Лотфи Заде

6 декабря Google посвятил дудл Лотфи Заде – американский математик и логик азербайджанского происхождения.

В 1964 году он представил нечеткие множества — новаторскую работу, познакомившую мир с его инновационной математической структурой под названием нечеткая логика.