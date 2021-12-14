15 декабря поисковый сервис Google решил приобщить украинских пользователей к вакцинации с помощью тематического дудла.

Компания адресует гражданам Украины призыв: Вакцинируйтесь. Носите маски. Спасайте жизни.

Для наглядности разноцветные буквы логотипа поочередно подпрыгивают, демонстрируя пластырь на “руке” на месте только что сделанного укола.

Когда очередь доходит до предпоследней буквы l, последняя – “доктор-е” – как раз делает ей прививку и также цепляет пластырь.

После этого все пятеро “вакцинированных пациентов” вместе с “врачом-е” одновременно подпрыгивают, а над процедурным столиком появляется сердечко.

Если нажать на дудл, то поисковик переадресует пользователя на страницу, где можно найти всю необходимую информацию о вакцинации против Covid-19 в Украине, список пунктов и центров массовой вакцинации, а также инструкции, как записаться на прививку.

Интерактивным дудлом Google стремится улучшить ситуацию с вакцинацией против коронавируса в мире.

Заметим, что в Украине полностью иммунизированны двумя дозами вакцини против Covid-19 12 544 437 человек. Всего в стране сделано 26 718 836 прививок.

В течение недели, с 8 по 14 декабря 2021 года, логотип поискового сервиса Google был обрамлен праздничной гирляндой.

Перед этим пользователи поисковика могли два дня подряд играть в игру-головоломку, созданную специально ко Дню пиццы.