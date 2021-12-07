8 декабря поисковый сервис Google вновь обрамил свой логотип праздничной гирляндой.

Такой интерактивный дудл уже украшал страницу поисковика в прошлую пятницу, 3 декабря.

Надпись Google сверкает синими, красными, желтыми и зелеными огоньками, дублирующими цвета бренда поискового сервиса.

Таким образом компания стремится создать особую атмосферу перед приближением новогодне-рождественских праздников.

Перед этим пользователи поисковика могли два дня подряд играть в игру-головоломку, созданную специально ко Дню пиццы.

Людям во многих странах мира предлагали нарезать одно из самых популярных в мире блюд и заработать как можно больше звездочек.

Дудл презентовали 6 декабря, потому что именно в этот день четыре года назад пиццу отметили в ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества.

По приблизительным подсчетам, ежегодно в мире потребляют около 5 млрд пицц. Только в США каждую секунду люди съедают 350 кусочков.