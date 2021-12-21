15 декабря поисковый сервис Google посвятил интерактивный тематический дудл Дню зимнего солнцестояния.

Вместо букв логотипа зимним заснеженным лесом, зажмурив глаза, неспешно идет ежик.

Веточки, шишки, желудь и листик вокруг него отдаленно напоминают форму букв G, o, g, l, e.

Вместо второй буквы o в логотипе – ежик. На иголках у него виднеются шишки и покрытые снегом веточки.

Если нажать на логотип, то поисковик переадресовывает на страницу, где содержится вся необходимая информация по запросу День зимнего солнцестояния.

Стоит отметить, что дудл 21 декабря отличается для жителей северного и южного полушария.

Там, где сегодня началась астрономическая зима, ежик идет неспешно.

А вот пользователи южного полушария, где 21 декабря началось астрономическое лето (Бразилия, Перу, Эквадор, Чили, Аргентина, ЮАР, Австралия и Новая Зеландия и т. д.), могут наблюдать, как бодро шагает ежик с широко раскрытыми глазами, очками на голове, покрытый тропическими растениями и цитрусовыми.

Буквы G, o, g, l, e заменяют растения, очевидно, кусочек солнца, ракушка и апельсин.

До этого логотип поискового сервиса Google был обрамлен праздничной гирляндой.

Адресовала пользователям компания также призыв к вакцинации интерактивным дудлом, а еще раньше у украинцев была возможность два дня подряд играть в игру-головоломку, созданную специально ко Дню пиццы.

Зимнее солнцестояние в этом году в Украине состоится 21 декабря ориентировочно в 17.58. Именно в этот день начнется астрономическая зима.

Во вторник восход солнца будет в 07.45, а закат – в 15.54. После этого световой день начнет постепенно увеличиваться.