Экс-сотрудница Facebook пошла против компании через Конгресс: реакция Цукерберга

Экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген выступила в Конгрессе США с рядом обвинений в сторону компании, в которой она ранее работала.

Хоген была product-менеджером в Facebook два года. Она утверждает, что за этот период она собрала достаточно доказательств того, как компания пренебрегает чистотой информации и безопасностью в пользу денег.

Она говорила часами, изображая мрачную картину политики Facebook и предлагая способы исправить компанию, которую она назвала моральным банкротом.

Законодатели США в рамках Big Tech провели несколько громких слушаний относительно Facebook, Google и Amazon. Однако нельзя сказать, что они как-то сильно повлияли на ситуацию. А вот на Фрэнсис Хоген американцы возлагают большие надежды.

Влияние социальных сетей на детей

В целом, слушание назначили из-за отчета Wall Street Journal, в котором говорилось, что Facebook отложил собственное исследование негативного воздействия своего приложения Instagram Kids.

Хоген сообщила законодателям, что Facebook намеренно нацелен на подростков, в том числе детей в возрасте до 13 лет. Речь идет о платформе Instagram Kids, которая подверглась критике.

По словам Хоген, она не верит, что Facebook закроет полностью этот проект.

Призывы к регулированию

Фрэнсис Хоген отметила, что Facebook нуждается в более строгом регулировании. Мол, у компании не хватает персонала, опыта и прозрачности, необходимых для внесения значимых изменений.

Реакция законодателей

Американские законодатели неоднократно сравнивали Facebook с Big Tobacco, предполагая, что мы можем увидеть такое же регулирование в отношении платформы, какое мы видели в отношении сигарет в прошлом.

— Конгресс будет действовать. Мы больше не позволим вашей компании причинять вред нашим детям, нашим семьям и нашей демократии, — заявил сенатор Эд Марки.

Роль Facebook за рубежом

Хоген также отметила, что Facebook влияет на политические решения вне США. Компания не выделяет нужное количество ресурсов на исследование дезинформации и разжигания ненависти к неанглоязычному контенту. По ее словам, эта нехватка ресурсов разжигает насилие в таких местах, как Эфиопия.

Страх Facebook перед прозрачностью

Фрэнсис Хоген также осудила непрозрачность Facebook и замораживание исследований как внутренними, так и внешними аудиторами. Речь идет о решении компании запретить доступ исследователям Нью-Йоркского университета к данным платформы о распространении дезинформации о вакцинах.

— Тот факт, что Facebook так боится даже элементарной прозрачности, что изо всех сил блокирует исследователей, задающих неудобные вопросы, свидетельствует о необходимости надзора со стороны Конгресса, — заявила Фрэнсис Хоген.

Что предлагает Хоген

Фрэнсис Хоген предложила, чтобы платформой занялся независимый государственный орган, в который будут входить бывшие технические специалисты. В частности, предлагается изменить ленту новостей на хронологическую. По словам Хоген, сейчас контент ранжируется с помощью непрозрачного алгоритма. Также она допустила возможность закрытия ленты новостей.

Как на заявления Хоген отреагировал Цукерберг

Глава Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения Фрэнсис Хоген.

— Нас глубоко волнуют такие вопросы, как безопасность, благополучие и психическое здоровье, — отметил Марк Цукерберг.

Также он добавил, что претензии Хоген относительно препятствования исследованиям безосновательны.

— Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы создали ведущую в отрасли программу исследований, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если мы не занимаемся борьбой с вредным контентом, то почему мы наняли гораздо больше людей, занимающихся этим, чем любая другая компания в нашем пространстве? — заявил глава Facebook.

Обвинения, что у компании в приоритете прибыль, а не безопасность, Цукерберг назвал ложными.