Facebook ответил на обвинения о негативном влиянии Instagram на подростков

Вице-президент Facebook Пратити Райчоудхури (Pratiti Raychoudhury) заявила, что Instagram “не токсичен для подростков”. Таким образом соцсеть ответила на обвинения The Wall Street Journal о негативном влиянии сервиса на подростков и их самооценку.

— Instagram помогает девочкам-подросткам бороться с трудными моментами и проблемами. Более десяти лет мы не только публично говорили о сильных и слабых сторонах соцсетей, но проводили исследования, которые позволяют минимизировать негативное влияние на подростков, — сообщается в блоге компании.

По мнению Facebook, исследования журналистов не соответствуют действительности. Райчоудхури уверенна, что самые резкие высказывания об Instagram связаны с результатами опросов, в которых участвовало всего 40 человек. Эти данные корпорация считает неточными.

Напомним, что материал от WSJ появился в сети 14 сентября. В нем описывается негативное влияние Instagram на подростков, о снижении их самооценки, а также о бездействии Facebook. Влияние сервиса невозможно переоценить — им пользуются миллионы людей со всего мира.

Однако Facebook тоже не стоит на месте — сервис внедряет всяческие ограничения для дополнительной защиты детей. С конца августа все пользователи Instagram обязаны указать свое дату рождения. Изменения коснулись уже зарегистрированных пользователей.

Информация также позволит персонализировать рекламу. В случае отказа предоставления информации о возрасте, приложение перестанет отображать контент в ленте.

Facebook стает на защиту и украинских детей — в Украине запустили сервис AMBER Alert, который будет помогать распространять информацию о пропавших подростках. Оповещения раскроют все необходимые детали о пропавшем, а также позволят делиться информацией со знакомыми в Facebook.