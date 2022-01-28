Apple научила iPhone открывать номера в отелях без ключа

Apple научила iPhone открывать замок в отелях. Функция появилась в iOS 15 и watchOS 8 — для этого используется популярное приложение Apple Wallet.

Такую возможность продемонстрировал технический репортер Рич ДеМуро с помощью YouTube-ролика. Так, в приложение Apple Wallet теперь можно добавить цифровой ключ, который сработает с помощью NFC-чипа смартфона или умных часов. Этот процессор устанавливается на смартфоны много лет.

Причем для использования ключа разблокировать iPhone не нужно — достаточно просто поднести его к электронному замку на двери номера.

Apple уже давно анонсировала эту функцию — впервые о ней подробно рассказали на мероприятии WWDC 2021 в начале июня. Сеть отелей Hyatt первая начала внедрять новинку в свои номера — с декабря 2021 года электронный ключ появился в 6 отелях США.

Сейчас корпорация работает над новым платежным сервисом, который позволит iPhone принимать оплату непосредственно на устройстве без дополнительного оборудования. В теории, владельцы магазинов и ресторанов смогут использовать смартфоны Apple для денежной транзакции.

Компания начала разрабатывать эту технологию еще в 2020 году — весь процесс осуществляется с помощью NFC. Инсайдеры сообщают, что функция появится на iPhone пользователей уже весной — вместе с iOS 15.4.