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Apple презентовала iPhone SE 3: мощный процессор и низкая цена

8 марта 2022, 20:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iphone se 3

Компания Apple провела презентацию 8 марта. Так, на мероприятии представили долгожданный бюджетник iPhone SE 3.

Как и ожидалось, новый смартфон практически не получил изменений в дизайне. iPhone SE 3 имеет 4,7-дюймовый дисплей с большими рамками сверху и снизу, а также сканер отпечатков пальцев Touch ID, который внедрили в кнопку под дисплеем. 

Количество камер не изменилось — по одной на каждую сторону. 12 Мп модуль с диафрагмой 1.8 а также цифровой зум расположен на задней части, а спереди — фронтальная на 7 Мп.

Главная особенность смартфона в начинке — он получил чипсет Apple A15, который используется и в iPhone 13. Напомним, что предыдущая модель имела процессор A13 2019 года, который заметно медленнее актуальной версии.

iphone SE 3

Цена на iPhone SE 3 начинается от $429. Он будет доступным для покупки с 18 марта.

iphone SE 3

Напомним, что посмотреть презентацию c новинками 8 марта жители России не смогли — Apple ограничила трансляции мероприятия в YouTube и на своем сайте для страны-агрессора.

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Теги
Apple , iPhone
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