Символом Нового года 2023 является Черный водяной кролик. Это нежное, ласковое и быстрое животное, поэтому мы все ждем перемен к лучшему.

Как и у каждого символа года, у кролика есть свои особенности, поэтому мы решили разобраться, как встречать Новый год 2023.

Цвета Черного водяного кролика

Кролик предпочитает однотонные и спокойные тона. Например — розовый, белый, голубой (синий), фиолетовый, черный, морковный, серый.

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Черный — главный цвет символа, голубой (синий) — цвет его стихии.

Морковный — цвет любимого лакомства.

Что надеть на Новый год 2023

Конечно, не все придерживаются в праздничной одежде тех цветов, которые предпочитает символ, однако если веришь, что как Новый год встретишь, так его и проведешь — одеться нужно правильно.

Выше мы уже писали, какие цвета предпочитает это животное, а значит, и наряд лучше выбирать таких оттенков.

Отметим, мех у кролика блестящий, с переливами, поэтому что-то такое должно быть в вашем праздничном одеянии. Однако это не значит, что следует выбирать, например, розовое платье в блестках, оно может испугать символ. Лучше — разбавить образ аксессуарами.

Стоит отказаться и от неоновых, кислотных оттенков, от меховых изделий и анималистичных принтов.

Что должно быть на праздничном столе в год кролика

Что любит кролик? Правильно — овощи, зелень, фрукты, а значит, и на самом столе должны преобладать эти продукты.

Их выбор разнообразный, как и то, что можно приготовить из них — например, салат из свежих овощей.

Также должна быть капуста, морковка, много зелени, кукуруза, яблоки, груши и другое.

Что нельзя готовить на год кролика

Кролик — травоядное животное, поэтому преобладать на столе должны вегетарианские блюда. Важно, чтобы они были свежими и натуральными.

Блюда из мяса можно заменить рыбой или морепродуктами. Постарайтесь не готовить крольчатину, свинину и говядину.

Как украсить новогодний стол на год кролика

Правильно украшенный стол подарит благосклонность кролика на целый год.

Для декора можно использовать поделки из сена, фигурки самого символа, свечи в подсвечниках, композиции из ели и шишек, праздничные салфетки.

Как украсить елку в год кролика

Сперва внимание стоит обратить на те цвета, которые любит кролик — розовый, белый, голубой (синий), фиолетовый, черный, морковный, серый.

Можно также выбирать их оттенки.

Чтобы елка выглядела стильно, выберите несколько цветов, которые сочетаются между собой. Хорошо, если среди них будет черный, поскольку именно он является главным цветом символа года.

Кролик любит природные материалы, поэтому присмотритесь к декору в виде веток и сена.