Новый год у большинства украинцев ассоциируется с украшением елки. Это любимый символ Рождества для многих людей. Если в этом году вы все же планируете ее ставить в своем доме, нужно продумать то, как она будет выглядеть.
Как украсить елку и что для этого нужно – читайте в материале.
Новый год 2023: как украсить елку
Символом 2023 года является Черный Кролик.
Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на цвет животного.
Многие верят в то, что декор дерева должен обязательно понравиться знаку того или иного года по восточному календарю.
Новый год 2023: как украсить елку в год Черного Кролика
Это животное предпочитает натуральные цвета. Это касается веток, травы и соломы. Именно в таком стиле следует декорировать жилище и лесную красавицу.
Уместен в 2023 году черный цвет (как цвет Кролика). Если вы не хотите получить результат в траурном стиле, нужно разбавить пространство шариками и игрушками разных оттенков.
К примеру, идеально подойдет голубой или синий.
Можно разбавить шарами и игрушками голубого или синего оттенков (символизирующих воду). Также подойдут любые природные цвета.
В частности, можно обратить внимание на:
- молочные, белые, серебристые цвета;
- лавандовые, синие оттенки;
- игрушки в мятном, фисташковом, зеленом, коричневом цвете;
- золотистые, пепельные, желтые и бежевые оттенки.
Если хотите добавить в дом патриотическую символику, используйте следующие атрибуты:
- игрушки синего и желтого цвета;
- подвески на елку в виде герба;
- всевозможные ленты, флаги;
- вместо звезды установите на верхушку трезубец.
Если вы все же захотели сделать все в черном стиле, наиболее удачно с ним будут смотреться игрушки белого и золотистого оттенков.
Также нужно позаботиться о светлячках на новогодней красотке – гирляндах.
Однако лучше не останавливаться на тех вариантах, которые работают от электроэнергии. Лучше приобрести гирлянды с батарейками.
Новый год: как украсить елку 2023
Множество людей украшают свои новогодние деревья, следуя определенному стилю. Если вы этого никогда не делали, следует присмотреться к следующим направлениям:
- Гламур. Это когда используют игрушки с перьями, разнообразными принтами, позолотой или в форме кролика.
- Ретро. В стиле используют старинные елочные украшения и игрушки, кроликов из фетра и керамики, бумажные фигурки. Также когда-то крепили на елку свечи и звезды из фольги.
- Скандинавский стиль. Его считают одним из самых прогрессивных. В этом стиле берут игрушки из дерева, пряжи и бисера. Вместо стеклянных шаров используют шерстяные помпоны или обернутые в крафтовую бумагу шарики.
- Папье-маше. Стиль, до сих пор не теряющий актуальности. Игрушки и украшения в таком стиле могут сделать ваш дом особенным.
- Экостиль. Используют природные материалы.