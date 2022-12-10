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Новый год 2023: как украсить елку, чтобы появилась атмосфера праздника

10 декабря 2022, 21:33
Анна Голишевская Редактор сайта
Ялинка
Источник: Unsplash

Новый год у большинства украинцев ассоциируется с украшением елки. Это любимый символ Рождества для многих людей. Если в этом году вы все же планируете ее ставить в своем доме, нужно продумать то, как она будет выглядеть.

Как украсить елку и что для этого нужно – читайте в материале.

Новый год 2023: как украсить елку

Символом 2023 года является Черный Кролик.

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Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на цвет животного.

Многие верят в то, что декор дерева должен обязательно понравиться знаку того или иного года по восточному календарю.

Новый год 2023: как украсить елку в год Черного Кролика

Это животное предпочитает натуральные цвета. Это касается веток, травы и соломы. Именно в таком стиле следует декорировать жилище и лесную красавицу.

Уместен в 2023 году черный цвет (как цвет Кролика). Если вы не хотите получить результат в траурном стиле, нужно разбавить пространство шариками и игрушками разных оттенков.

К примеру, идеально подойдет голубой или синий.

Можно разбавить шарами и игрушками голубого или синего оттенков (символизирующих воду). Также подойдут любые природные цвета.

В частности, можно обратить внимание на:

  • молочные, белые, серебристые цвета;
  • лавандовые, синие оттенки;
  • игрушки в мятном, фисташковом, зеленом, коричневом цвете;
  • золотистые, пепельные, желтые и бежевые оттенки.

Если хотите добавить в дом патриотическую символику, используйте следующие атрибуты:

  • игрушки синего и желтого цвета;
  • подвески на елку в виде герба;
  • всевозможные ленты, флаги;
  • вместо звезды установите на верхушку трезубец.

Если вы все же захотели сделать все в черном стиле, наиболее удачно с ним будут смотреться игрушки  белого и золотистого оттенков.

Также нужно позаботиться о светлячках на новогодней красотке – гирляндах.

Однако лучше не останавливаться на тех вариантах, которые работают от электроэнергии. Лучше приобрести гирлянды с батарейками.

Новый год: как украсить елку 2023

Ялинка

Фото — Unsplash

Множество людей украшают свои новогодние деревья, следуя определенному стилю. Если вы этого никогда не делали, следует присмотреться к следующим направлениям:

  • Гламур. Это когда используют игрушки с перьями, разнообразными принтами, позолотой или в форме кролика.
  • Ретро. В стиле используют старинные елочные украшения и игрушки, кроликов из фетра и керамики, бумажные фигурки. Также когда-то крепили на елку свечи и звезды из фольги.
  • Скандинавский стиль. Его считают одним из самых прогрессивных. В этом стиле берут игрушки из дерева, пряжи и бисера. Вместо стеклянных шаров используют шерстяные помпоны или обернутые в крафтовую бумагу шарики.
  • Папье-маше. Стиль, до сих пор не теряющий актуальности. Игрушки и украшения в таком стиле могут сделать ваш дом особенным.
  • Экостиль. Используют природные материалы.
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Теги
Новый год Новогодние праздники новорічна ялинка Свята Стиль Ялинка
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